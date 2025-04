Zielony azyl przy Hospicjum Dobrego Samarytanina. W Lublinie powstaje Artystyczny Ogród Społeczny

To inicjatywa, która łączy pokolenia i kultury, dając przestrzeń do odpoczynku, terapii i działania. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Anthill przy wsparciu Fundacji Totalizatora Sportowego zapowiada się jako wyjątkowe przedsięwzięcie na mapie Lublina – nie tylko estetyczne, ale też społecznie ważne.

Teren przy Hospicjum Dobrego Samarytanina zmieni się w zieloną oazę. Powstaną tam m.in. unikalne artystyczne donice, wykonane podczas warsztatów z udziałem mieszkańców Lublina – seniorów, młodzieży, wolontariuszy hospicjum oraz cudzoziemców, w tym osób z Ukrainy.

– Artystyczny Ogród Społeczny to przestrzeń, która powstanie wspólnymi siłami i stanie się miejscem odpoczynku oraz terapii sensorycznej dla pacjentów i ich rodzin – podkreśla Marek Kurowski, koordynator projektu ze Stowarzyszenia Anthill.

Od kwietnia do listopada zaplanowano comiesięczne warsztaty, podczas których uczestnicy poznają podstawy ogrodnictwa, zasady tworzenia zielonej infrastruktury, a także nauczą się, jak ważna jest bioróżnorodność i obecność zapylaczy w środowisku naturalnym. Pierwsze warsztaty – z udziałem młodzieży – odbędą się już 25 kwietnia.

W programie znajdą się także działania z zakresu recyklingu i upcyklingu – organizatorzy pokażą, jak z odpadów stworzyć coś pięknego i użytecznego, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju.

Dla Hospicjum projekt ma znaczenie nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim terapeutyczne.

– Hospicjum to nie tylko opieka medyczna, ale też troska o psychiczny komfort naszych podopiecznych. Kontakt z naturą i możliwość wspólnego tworzenia ogrodu to ogromna wartość – mówi Paweł Snopek, Dyrektor Zarządzający Hospicjum Dobrego Samarytanina. – Szczególnie cieszy nas, że projekt łączy ludzi niezależnie od wieku czy pochodzenia – to prawdziwa wspólnota.