Zimą nie można uprawiać sportu? Nieprawda, są przecież łyżwy

Lodowiska tylko pod chmurką

Żadne z miast na Zamojszczyźnie nie ma zadaszonego lodowiska, z którego można byłoby korzystać przed nadejściem zimy. Są sztuczne, ale plenerowe, z reguły więc otwierane najwcześniej w grudniu.

W Zamościu inauguracja sezonu na ślizgawce od lat organizowana jest w mikołajki. Tak najpewniej będzie również w tym roku, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Cennika na nowy sezon także nie ma. Podobno może obyć się bez podwyżki. W ubiegłym bilet wstępu na 45 minut kosztował 24 zł normalny i 12 ulgowy. Wypożyczenie pary łyżew to był koszt 10 zł.

Swoje sztuczne lodowisko ma też Tomaszów Lubelski. W ostatnich latach było rozstawiane przy miejscowym domu kultury. Po zaplanowanej na kilka pierwszych tygodni promocji i darmowej jeździe, trzeba już było kupować bilety płacąc 10 zł za normalny i 5 za ulgowy. W tym roku również będzie udostępniane. Za ile? Na razie nie ma decyzji.

Zupełnie za darmo jeździ się natomiast na łyżwach w Biłgoraju. Ślizgawka przy Szkole Podstawowej nr 5 powstała w ramach programu Biały Orlik i jest udostępniana gratis. To się nie zmieni. Płacą tylko ci, którzy korzystają z wypożyczalni. Nie w tym, ale przyszłym roku ten obiekt ma być doposażony. Bo projekt „Lodowisko dostępne dla wszystkich” został wybrany do realizacji w budżecie obywatelskim 2025. Za ok. 200 tys. zł zaplanowano zakup maszyny do pielęgnacji lodu oraz stojaki i chodziki do jazdy na łyżwach.

Własnego lodowiska nie miał dotychczas Hrubieszów (kilka lat temu działało wypożyczane). Ale zakup takiego został zaplanowany w ramach inwestycji w HOSiR. Jego realizacja ruszyła latem zeszłego roku i została zaplanowana na 36 miesięcy. Nie ma pewności, że nowe lodowisko zostanie tej zimy dostarczone.

Zależne od temperatury

W Białej Podlaskiej lodowiska uruchamiane są przy dwóch szkołach podstawowych: numer 6 i 9. – Otwarcie zależne jest od temperatury. Planujemy, że z początkiem grudnia będzie można z nich korzystać – mówi prezydent Michał Litwiniuk.

Otwarcie w Mikołajki

W Puławach sztuczne lodowisko przy ul. Hauke-Bosaka, podobnie jak w latach poprzednich, ma zostać otwarte na Mikołajki – 6 grudnia. Obiekt w sezonie odwiedza średnio 12 tysięcy łyżwiarzy. Z lodowiska zazwyczaj można korzystać do pierwszej połowy marca. Jak zapewnia nas dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach, Dariusz Fijoł, cennik w tym roku nie zostanie zmieniony. Istnieje również szansa na utrzymanie obecnych stawek także do końca sezonu.

Przypominamy, że bilet normalny to koszt 15 zł, a za ulgowy należy zapłacić 10 zł. O złotówkę mniej na taflę wejdą posiadacze puławianie z kartą mieszkańca. Wypożyczenie pary łyżew, chodzika do nauki, czy ostrzenie to koszt 10 zł. W sezonie, na tygodniu obiekty czynny jest w godz. 15-21. W weekendy i ferie otwierany jest o 10-tej. Dla osób nieznających miasta: lodowisko znajduje się tuż obok stadionu i akwaparku.

W przyszłym roku

Świdnik planuje uruchomić lodowisko przy SP nr 5 im. Janusza Kusocińskiego (ul. Jarzębinowa) dopiero w połowie stycznia z przewidywanym funkcjonowaniem do marca. Lodowisko „Biały Orlik” będzie dostępne dla wszystkich miłośników łyżew, oferując wypożyczalnię sprzętu: 10 zł za w przypadku osób dorosłych i 8 zł dla osób niepełnoletnich. Cena za godzinę jazdy to 12 (bilet normalny) i 10 zł (ulgowy). W trakcie ferii osoby poniżej 18. roku życia oraz posiadacze kart „Rodzina 3+” i „Świdnicka Karta Seniora” zapłacą o połowę mniej. Lodowisko ma być otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 15-20, a w weekendy od 10-20. Jak informuje urząd miasta, uruchomienie lodowiska zależne jest od uchwalenia budżetu na przyszły rok.

Tu za darmo, a tu nie

W Chełmie, tak jak w minionym sezonie, mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch lodowisk od 6 grudnia do 2 marca 2025 roku, w zależności od warunków pogodowych. Lodowisko na Placu Łuczkowskiego będzie dostępne bezpłatnie, w przeciwieństwie do obiektu na ul. Sienkiewicza. Jak informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie, bilet normalny to 16 zł, a ulgowy 12 zł, przy czym za wypożyczenie łyżew do obu rodzajów biletów należy doliczyć 8 zł. Uczniowie chełmskich szkół będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty – „bilet W-F" w cenie 10 zł. Oba lodowiska będą otwarte codzienne: na Pl. Łuczkowskiego od 12 do 20, a na ul. Sienkiewicza od 9 do 19.