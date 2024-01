Zima w mieście. Propozycje dla najmłodszych na zimowe ferie. Kiedy zapisy?

W tym roku ferie w Lubelskiem wypadną w dniach od 29 stycznia do 11 lutego. W tym samym terminie wolne od zajęć będą mieli uczniowie z czterech innych województw: podkarpackiego, łódzkiego, śląskiego i pomorskiego.

W Lublinie, podobnie jak w poprzednich latach, władze miasta przygotowały szereg zajęć. Część z nich jest bezpłatna, za niektóre trzeba będzie zapłacić. Na wszystkie z nich trzeba się wcześniej zapisać.

- Wśród tegorocznych propozycji znalazły się różnorodne warsztaty edukacyjne oraz artystyczne, animacje, gry czy zajęcia sportowe. Wiele z nich ma charakter rodzinny i integracyjny, dlatego serdecznie zapraszam do udziału w zaplanowanych atrakcjach wszystkie młode mieszkanki i mieszkańców naszego miasta. To ciekawy sposób na spędzanie ferii oraz doskonała okazja do aktywnego wypoczynku i wspólnej zabaw – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

Zapisy ruszają już w najbliższy poniedziałek (15 stycznia), bezpośrednio u organizatorów poszczególnych atrakcji. Pełny program i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej zima.lublin.eu.

Na sportowo

Jak co roku, sporo propozycji przygotowały kluby i stowarzyszenia sportowe. Fundacja Rozwoju Sportu oferuje naukę pływania (w kompleksie Aqua Lublin) oraz ogólnorozwojowe zajęcia, które poprowadzą trenerzy i sportowcy reprezentujący różne gry zespołowe, m.in.: koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę czy rugby. Koszykarze Polskiego Cukru Startu Lublin wspólnie z Fundacją Czerwono-Czarni zaproszą na dwa otwarte treningi, które odbędą się 30 stycznia i 5 lutego.

W określonych godzinach uczniowie lubelskich szkół będą mogli bezpłatnie korzystać z basenów przy siedmiu podstawówkach. Te przy ulicach Smyczkowej, Poturzyńskiej, Podzamcze, Nałkowskich, Bursztynowej i Rzeckiego darmowo będą udostępniane każdego roboczego dnia ferii. Na pływalni Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Radości takie zajęcia będą odbywały się w poniedziałki, środy i piątki. Dostępny będzie także tzw. biały orlik, czyli lodowisko na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Radzyńskiej. Jego funkcjonowanie będzie uzależnione od warunków pogodowych, a potencjalni użytkownicy muszą mieć swoje łyżwy. Na miejscu nie będzie funkcjonowała wypożyczalnia.

Z płatnych atrakcji do wyboru są m.in. warsztaty wspinaczkowe z Klubem Wspinaczkowym Kotłownia przy ul. Cisowej. Opłata za jeden dzień zajęć (w godz. 7.45-16) wynosi 150 zł. Pięciodniowe uczestnictwo to koszt 600 zł. Na koszykarskie lub lekkoatletyczne półkolonie zaprasza Klub Uczelniany AZS UMCS. Udział w jednym turnusie kosztuje 650 zł.

Kulturalnie

Bogatą ofertę przygotowały również instytucje kultury. Teatr im. Andersena siedem razy (30 i 31 stycznia oraz 1, 2, 6,7 i 8 lutego wystawi „Arabelę”, czyli teatralną adaptację znanego serialu telewizyjnego. Bilet dla jednej osoby będzie kosztował 38 zł.

30 zł wyniesie koszt półtoragodzinnych warsztatów introligatorskich, papierniczych czy typograficznych, jakie w trakcie ferii będzie organizował Dom Słów na rogu ulic Żmigród i Królewskiej. Po 10 zł będzie kosztował wstęp na warsztaty przygotowane przez Muzeum Narodowe w Lublinie.

Z bezpłatnych atrakcji będzie można skorzystać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zaproponują one m.in. różnorodne zajęcia twórcze, plastyczno-teatralne czy muzyczne. W akcję „Zima w mieście” włączają się również dzielnicowe domy kultury.