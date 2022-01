Zmarł lubelski aktor Witold Kopeć

Lubelska publiczność znała go dobrze, bo Witolda Kopcia można było na scenie Teatru im. Juliusza Osterwy zobaczyć regularnie. Widzowie z Polski także kojarzą tę postać, bo aktor nie ograniczał się jedynie do grania w Lublinie. W latach 1981 – 1984 występował na deskach teatralnych w Olsztynie, Bydgoszczy, Szczecinie i był związany z Teatrem Polskim oraz Teatrem Współczesnym. Witolda Kopcia można było zobaczyć w takich filmach jak „Dzień czwarty”, „Generał polskich nadziei… Władysław Anders” czy „Nad życie”. To jednak teatr był jego życiem, a przez scenę także Lublin. W 1989 roku związał się, już na stałe, z Teatrem im. Juliusza Osterwy.

Dyrekcja instytucji właśnie poinformowała, że Witold Kopeć zmarł. Dyrektor sceny Redbad Klystra-Komarnicki, wraz z pracownikami, żegnając artystę, podkreśla, że Kopeć był nie tylko aktorem, ale też reżyserem, działaczem społecznym i pedagogiem. Co do tej ostatniej roli, to od 2011 Kopeć współpracował z Wydziałem Artystycznym UMCS, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Katedrą Retoryki KUL czy Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W latach 2011 – 2014 był adiunktem w Katedrze Filozofii KUL.

– Nie ma słów, które mogłyby wyrazić dobro, pasję, szczerość i radość, które biły od Pana Witolda. Każde spotkanie z nim było wyjątkowe. Nasze serca są dziś złamane, serce Teatru jest dziś złamane – żegnają Witolda Kopcia pracownicy lubelskiego teatru i dodają: – Przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia Rodzinie Pana Witolda, Przyjaciołom i wszystkim, w których pozostawił wspomnienie siebie jako cudownego człowieka. Na scenie życia zagrał najpiękniejszą z ról.

Witold Kopeć miał 64 lata.