Zmiany u marszałka. Służbowym samochodem można też prywatnie

Zarządzenie w sprawie zasad używania służbowych samochodów wydał marszałek Jarosław Stawiarski (PiS). Na zdjęciu: podczas odbioru elektrycznych samochodów dla urzędu w grudniu 2020 roku (fot. Maciej Kaczanowski/archiwum)

Dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego mogą teraz używać samochodów służbowych także do celów prywatnych. Limit miesięczny to 500 km. Urząd tłumaczy, że tak nakazują przepisy, ale pracowników urzędu to nie przekonuje. – Takie to oszczędności – ironizują.

