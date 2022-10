Zmiany w centrum Lublina. Szpital znika, gryz za gryzem

Najpierw robotnicy rozebrali słupki wzdłuż budynku przy Staszica 16, żeby koparka miała do niego łatwiejszy dostęp. Potem betonowymi elementami osłonili skrzynkę elektryczną znajdującą się tuż przy ścianie budynku. Następnie długie ramię wyposażone w szczypce rozpoczęło rozgryzanie ścian budynku. Operator koparki zaczął od niższej części budynku, gdzie niemal do samego końca działała Klinika Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Po kilkunastu minutach pracy, w ścianie pojawiła się ogromna dziura zionąca kurzem z gruzowiska. Ze środka widać było zwisające kable.

Ze ściany tego samego budynku, ale kilkanaście metrów dalej, na samym zakręcie ulicy Staszica, dwaj inni robotnicy na zwyżce odkręcali ze ściany napis „Szpital Kliniczny Nr 1”. Nie wiadomo jeszcze co się z nim stanie, ale robotnicy podeszli do niego z ostrożnością, po to aby zachować choćby taki symboliczny element dawnych szpitalnych obiektów. Niższa część budynku jest z 1959 roku. Wyższa część, która również zostanie rozebrana pod koniec tygodnia, powstała ponad 100 lat temu – w 1920 roku.