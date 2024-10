Zmiany w kursowaniu autobusów. ZDiTM wprowadza kolejne korekty

Medisept zinastalował na Felinie wielki mieszalnik

Medisept ruszył z kolejnym etapem inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Felinie. Do Lublina dotarł właśnie nowoczesny, potężny mieszalnik o pojemności 30 tysięcy litrów, służący do produkcji płynów oraz żeli do dezynfekcji i mydeł.