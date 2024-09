Znamy datę pogrzebu tragicznie zmarłego boksera Paco

W środę na portalu pomagam.pl pojawiła się pieniężna zbiórka na rzecz rodziny zmarłego pięściarza.

- „zwracam się z ogromną prośbą o wpłatę pieniążków na zbiórkę, celem jest pomoc Mamie Dawida przy sprowadzeniu ciała do Lublina oraz organizacji pogrzebu jak i zapewnienie startu dla Weroniki ich nienarodzonej córeczki. Mama Dawida jest w trudnej sytuacji finansowej została z rodzeństwem i 2-letnim Synkiem Dawida. Wierzę że jak każdy z Nas dołoży cegiełkę to razem damy rade pomóc by przynajmniej sprawy finansowe na chwile obecną nie dokładały im zmartwień!! – napisała na portalu pani Angelika, przyjaciółka zmarłego i Jego rodziny, założycielka zbiórki.