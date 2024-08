Związał partnerkę, groził nożem, wyczyścił konto

W poniedziałek (5 sierpnia) na Komendę Miejską Policji w Lublinie zadzwoniła 50-letnia kobieta, która zgłosiła, że jej konkubent był wobec niej agresywny i miał dokonać na niej rozboju. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

-Gdy pokrzywdzona chciała wezwać pomoc, zabrał jej telefon, a następnie pozbawiając wolności i grożąc nożem zmusił do podania danych do logowania do bankowości internetowej. Mężczyzna po zalogowaniu przelał na własny rachunek 10 000 złotych. Na koniec pozostawił związaną kobietę w mieszkaniu i uciekł. Jak się okazało, sprawca znęcał się nad mieszkanką Lublina od dłuższego czasu- mówi nadkom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Agresywny konkubent został szybko zatrzymany przez policjantów z oddziału prewencji i trafił na komisariat. Następnie został doprowadzony do prokuratury.

Aktualnie 43-latek przebywa w areszcie. Za wszystkie popełnione przestępstwa grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.