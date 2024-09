Zostań śmiesznym doktorem, lecz uśmiechem. Dr Clown rekrutuje w Lubelskiem

Poszukiwane są osoby empatyczne, otwarte na nowe wyzwania, które są gotowe poświęcić swój czas, by pomagać pacjentom w myśl zasady, że „uśmiech leczy na poważnie”. Działając w całej Polsce, również w naszym regionie, Fundacja Doktor Clown jest szczególnie zainteresowana zgłoszeniami chętnych do wolontariatu w Lublinie, Zamościu, Łęcznej, Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Chełmie i Hrubieszowie.

Ci, którzy zdecydują się dołączyć do zespołu, docierającego z terapią do blisko 150 szpitali i placówek medycznych, zostaną oczywiście przeszkoleni. A później będą mieli okazję przekonać się, jak ważne są ich działania.

– Spotkania z Doktorami Clownami oprócz chwil radości oraz uśmiechu przywracają poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, wzmacniają motywację do walki z chorobą oraz smutkiem. Nie da się przecenić znaczenia empatycznej rozmowy czy po prostu obecności, szczególnie w przypadku osób chorych, przebywających w szpitalach, które znajdują się w stanie silnego stresu i, bardzo często, lęku. I nie chodzi tylko o obecność bliskich, którzy, również zestresowani i zdenerwowani, nie zawsze są w stanie udzielić niezbędnego wsparcia, którego sami też potrzebują – mówi Agata Bednarek, prezeska Fundacji Dr Clown.

By zostać wolontariuszem, trzeba mieć ukończone 18 lat. Górnej granicy wieku nie ma. Potrzebne jest również aktualne badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zgoda na jego wykonanie w najbliższym czasie, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, a także zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do bycia wolontariuszem.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej fundacji drclown.pl.