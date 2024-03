Zostaw podatek w Lublinie i wygraj samochód. Startuje lubelska loteria

Mało kto wie, ale to właśnie wpływy z podatków PIT stanowią największe źródło dochodów w budżecie miasta. W ubiegłym roku było to blisko pół miliarda złotych.

– Statystycznie od jednej osoby płacącej podatek PIT w Lublinie, do kasy miasta wpływa średnio około 2,5 tys. zł – informuje Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.

Z tego powodu miasto po raz szósty zachęca do wzięcia udziału w loterii i pozostawienie swoje podatku w mieście. Pula nagród w loterii przekracza 123 tys. zł. Wśród nich znajduje się nowoczesny hybrydowy samochód Toyota Yaris oraz nagrody pieniężne w wysokości po tysiąc i dwa tysiące zł.

– W tym roku ponownie zachęcamy wszystkich do udziału w miejskiej loterii „Rozlicz PIT w Lublinie”. To szansa na wygranie cennych nagród, ale i konkretne wsparcie finansowe dla miasta. Dzięki temu, wypracowane przez nas dochody, wracają do Lublina i trafiają do naszych szkół i przedszkoli, finansują poprawę miejskiej infrastruktury, w tym dróg i chodników czy utrzymanie zieleni. Rozliczając podatki w naszym mieście, mamy realny wpływ na jego rozwój – mówi Krzysztof Żuk, prezydenta Lublina.

Ile jest nagród?

Nagrodą główną jest oczywiście samochód. W tym roku będzie to warta 93 tys. zł Toyota Yaris Hybrid. Do nagrody głównej doliczona jest nagroda pieniężna, która pokryje wartość podatku od wygranej. Oprócz tego w losowaniu, które odbędzie się 5 osób otrzyma nagrodę I stopnia w wysokości 2 tys. zł oraz rozlosowane zostaną nagrody II stopnia w wysokości tysiąca zł.

Kto może wziąć udział w loterii?

Przede wszystkim osoby pełnoletnie, które złożyły zeznanie podatkowe za 2023 rok w jednym z lubelskich urzędów skarbowych i zaznaczyły Lublin jako miejsce zamieszkania. Aby zgłosić się do loterii należy wypełnić FORMULARZ ONLINE na STRONIE INTERNETOWEJ lub udać się do jednego z Punktów Obsługi Loterii i na miejscu wypełnić dostępny tam kupon (formularz papierowy) oraz wrzucić go do specjalnej urny. Punkty obsługi Loterii znajdują się w różnych lokalizacjach miejskich:

Wieniawska 14,

Filaretów 44,

Szaserów 13-15,

Franciszka Kleeberga 12a, ul. Wolska 11,

w Wydziale Komunikacji - ul. Czechowska 19a,

biurowcu przy ul. Spokojnej 2

Ratuszu pl. Łokietka 1

Zwycięzców miejskiej loterii „Rozlicz PIT w Lublinie” poznamy 20 czerwca w obecności powołanej Komisji Nadzoru.