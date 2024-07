- Łóżko-wagi służą do oceny bilansu wodnego pacjentów, czyli monitorowania masy ciała u bardzo chorych dzieci, które nie mogą być ważone klasycznie w pozycji pionowej. Muszą leżeć i są zwykle w ciężkim stanie. To są pacjenci dializowani, z niewydolnością nerek, zespołami nerczycowymi czy pacjenci septyczni. W związku z tym dla nas, taka waga jest jednym z bardzo ważnych narzędzi, dzięki którym możemy ocenić czy pacjent nie jest przewodniony, ma to znaczenie, gdyż przewodnienie może być dla niego śmiertelnie groźne. Mimo, że woda daje życie, to w niektórych sytuacjach nadmiar wody niestety może prowadzić do ciężkich następstw, niewydolności krążenia, a nawet obrzęku płuc- mówił profesor Przemysław Sikora, kierownik Kliniki Nefrologii Dziecięcej w USD w Lublinie.

Dzięki stowarzyszeniu, dotychczas do szpitala dziecięcego trafiły m.in. łóżka dla rodziców i sprzęty do pomiaru ciśnienia, zapewniające na co dzień bezpieczeństwo małych pacjentów oraz komfort pracy lekarzy.

- Ze Stowarzyszeniem im. Karoli Majewskiej współpracujemy już wiele lat, w zasadzie uważamy, że jest to nasz partner w realizacji zadań społecznych. Mamy w planach wiele innych zadań. Stowarzyszenie sukcesywnie wspiera nas w realizacji zadań w szczególności Oddział Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej z racji tego, że Karola była pacjentem właśnie tego oddziału - mówiła Kamila Ćwik, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

Ideą Stowarzyszenia „Życie z chorobą nie musi być smutne” imienia Karoli Majewskiej jest pomoc niepełnosprawnym, chorym przewlekle oraz będącym w trudnej sytuacji materialnej pacjentom szpitali dziecięcych. Celem jest wsparcie świetlic oraz oddziałów w szpitalach dziecięcych poprzez ich wyposażenie w urządzenia i zabawki. Stowarzyszenie popularyzuje także wolontariat na rzecz pacjentów oraz pomaga w rozwijaniu twórczości dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

- Kupujemy to co jest potrzebne. Tym razem została zakupiona waga najazdowa, jest to sprzęt specjalistyczny, który został sprowadzony z zagranicy, posiada homologację. Musieliśmy na niego poczekać, gdyż nie ma możliwości zakupić go np. w hurtowni- mówił Ryszard Majewski, prezes Stowarzyszenia im. Karoli Majewskiej.

Wartość zakupionej wagi wynosi ok. 10 tys. złotych.