Autobus ze szkolną wycieczką wpadł do rowu. Podróżowali nim uczniowie spod Łukowa

Do wypadku doszło w piątek wieczorem na drodze krajowej numer 19 w miejscowości Ostromęczyn (powiat łosicki). – Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autobusu wycieczkowego prawdopodobnie nie zachował ostrożności na zakręcie i zjechał do przydrożnego rowu–relacjonuje aspirant Nina Zaniewicz z łosickiej policji.

Autokarem podróżowało 31 osób, w tym trzy osoby dorosłe, a reszta to uczniowie jednej ze szkół w powiecie łukowskim. – Byli to uczestnicy szkolnej wycieczki. W wyniku zdarzenia dziewięcioro nastolatków w wieku ok. 15 lat z obrażeniami ciała trafiło do szpitali w Łosicach, Siedlcach i Białej Podlaskiej– przyznaje asp. Zaniewicz. Na miejscu interweniowały zastępy Straży Pożarnej oraz 5 zespołów ratownictwa medycznego.

Troje nastolatków jest nadal hospitalizowanych. – Odniesione obrażenia nie zagrażają ich życiu. Kierowca autobusu był trzeźwy– zaznacza policjantka. – Obecnie ustalamy wszystkie okoliczności zdarzenia–dodaje. Autobus należał do floty PKS Łuków.