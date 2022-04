Dworzec PKP w Łukowie stoi pusty. Wprowadzą się tam urzędnicy?

Budynek dworca w Łukowie od kilku lat stoi pusty. Kasy biletowe zlikwidowano tu w 2014 roku. Ale w 2017 roku pojawił się pomysł, aby zlokalizować tam salę widowiskową Łukowskiego Ośrodka Kultury. Obiekt miała wyremontować kolej, a miasto chciało wynajmować 830 mkw. powierzchni.

Jeszcze w 2020 roku PKP S.A. tak to przedstawiały: – Zakres inwestycji będzie obejmował kompleksową przebudowę budynku wraz z infrastrukturą techniczną, w tym dostosowanie obiektu do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się – mówiła nam wówczas Magdalena Grosik z biura komunikacji i promocji PKP S.A. W ramach przebudowy całe piętro oraz części parteru miały być przeznaczone właśnie dla sali widowiskowej. Prace miały się zakończyć w tym roku. Ale do tej pory w budynku nic się nie dzieje.

Tymczasem okazuje się, że kolejowa spółka zwróciła się do innego samorządu z propozycją. – Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP przedstawił nam pomysł wynajmu powierzchni biurowej w budynku dworca. Ponieważ od 3 lat nie może w żaden sposób dogadać się z miastem – stwierdza starosta powiatu łukowskiego, Dariusz Szustek. – Pieniądze tracą na wartości, dlatego PKP szukają alternatywnych rozwiązań i zwróciły się do nas.

To kolejowa spółka miałaby odpowiednio zaadaptować pomieszczenia na biura. – Nam w starostwie brakuje takich pomieszczeń. Pracownicy często siedzą po 3 osoby w pokojach. Uznaliśmy, że te 370 mkw. powierzchni biurowej po tak atrakcyjnej cenie przyda się nam – przekonuje Szustek.

PKP proponują stawkę 13,70 zł za 1 mkw. powierzchni.

– Nie zdecydowaliśmy jeszcze co tam mogłoby się znaleźć – przyznaje starosta. W jego ocenie, ważne że budynek zostałby wówczas wyremontowany. – Te 3 lata zostały zmarnowane. A musimy myśleć o mieszkańcach powiatu, nie tylko miasta, którzy korzystają z dworca. Nie ma tam toalet, ani kasy, czy poczekalni. A według projektu to się tam znajdzie – dodaje Szustek.

Z kolei miasto utrzymuje, że nadal prowadzi negocjacje z PKP i pomysł sali widowiskowej w budynku dworca jest aktualny.

– Prowadzimy rozmowy z różnymi jednostkami samorządu terytorialnego na temat wynajęcia przestrzeni na dworcu w Łukowie, którego modernizacja jest ujęta w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 – tłumaczy Agnieszka Jurewicz z Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji PKP S.A. – Dla zagospodarowania przestrzeni dworca kluczowe jest podjęcie współpracy z samorządami. Mamy nadzieję, że te rozmowy zakończą się sukcesem.