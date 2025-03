Kino przez trzy tygodnie nie wyświetli żadnego filmu. Jest ważny powód

W Łukowskim Ośrodku Kultury od 4 do 24 kwietnia kontynuowana będzie modernizacja energetyczna. - Wszystko po to, by poprawić komfort podczas odwiedzin naszego głównego budynku oraz kina – podkreśla Tomasz Kanadys z ŁOK-u. Seanse wracają 25 kwietnia.

W ubiegłym roku instytucja pozyskała blisko 2 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy na inwestycję. Część prac już wykonano w ubiegłym roku. Projekt zakłada m.in. ocieplenie budynku, instalację klimatyzacji, wymianę okien, sieci elektrycznej i montaż fotowoltaiki.

Miasto dokłada do modernizacji blisko 460 tys. zł. Studyjne kino w Łukowie ma salę z 67 miejscami.