Krakowska firma wyremontuje dworzec. Miliony złotych od PKP

To kolejowa spółka sfinansuje prace w budynku, który od lat stoi pusty. Do ogłoszonego w maju przetargu przystąpiło 7 firm. Najlepsza okazała się oferta Texom z Krakowa, która za inwestycję zainkasuje 31, 3 mln zł. Umowa została już podpisana, a to oznacza, że roboty ruszą za kilka dni.

Z dokumentów przetargowych wynika, że wykonawca przeprowadzi w zasadzie gruntowny remont, począwszy od wymiany stolarki, po roboty wykończeniowe.

Na parterze znajdzie się poczekalnia dla pasażerów, skąd będzie można przejść do dworcowych toalet. Jednak to, co najbardziej interesuje miasto to piętro, gdzie ma powstać sala widowiskowa. – To będzie pełnowymiarowa sala na 300 miejsc. Takiej nam brakuje. Dzięki temu będziemy mogli organizować koncerty i spektakle i komercjalizować je, tak by sala na siebie zarabiała – tłumaczył już wcześniej Grzegorz Skwarek, dyrektor ŁOK-u. Samorząd deklaruje, że będzie wynajmować 850 mkw. powierzchni na dworcu za ok. 110 tys. zł rocznie. – Sama scena to 80 mkw. Do tego magazyny, garderoby. Ta sala ma żyć – przekonywał wówczas Skwarek.

Krakowska firma ma półtora roku na to zadanie. -Jest duża szansa, że jesienią 2026 roku nasz ośrodek kultury będzie już miał salę widowiskową na dworcu- liczą łukowscy samorządowcy.