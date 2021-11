Wiele dyscyplin połączonych w jeden sport. Hornets Lublin trenują futbol australijski

Większej taktyki na grę nie ma, ponieważ jest ona trochę chaotyczna. Nie wiadomo, co piłka zrobi, kiedy jest na ziemi, kiedy się turla, kiedy jest jakieś podanie i ktoś nie złapie… Ciężko jest dostosować do tego jakąkolwiek taktykę. Staramy się tworzyć na zaś tę grę, aby każdy wiedział, co robić, czyli jak grać i gdzie się ustawiać. To ma być przede wszystkim przyjemność, więc skupiamy się na tym, aby zdobyć piłkę i punkty – rozmowa z Damianem Stalisiem, trenerem futbolu australijskiego w drużynie Hornets Lublin, reprezentantem Polski w tej dyscyplinie.