Łuków: Kto poprowadzi strefę gastronomii nad zalewem?

Zalew po remoncie oficjalnie otwarto rok temu. Można tu popływać kajakiem lub spróbować sił na wyciągu do nart wodnych.

Teraz Ośrodek Sportu i Rekreacji chce jeszcze zadbać o gastronomię. Do wydzierżawienia jest działka o powierzchni 300 mkw. Chętni mogą składać swoje oferty do 3 czerwca. Regulamin pozwala również na budki z alkoholem. Zainteresowani powinni przedstwić też ofertę dodatkowych wydarzeń, których się podejmą. Punkty ekstra będą również za dołączone wizualizacje. Umowa zakłada dzierżawę do końca 2024 roku.

Łukowski zalew rozciąga się na 33 hektarach. Można tu też pospacerować po pomostach i alejkach. Oprócz siłowni pod chmurką, na najmłodszych czekają place zabaw, a na starszych stoły do gry w szachy. Prawdziwą atrakcją jest jednak wyciąg do nart wodnych o długości 680. Daje również możliwości jazdy na wakeboardzie oraz kneeboardzie. Poza tym, można tu też znaleźć miejsce na grillowanie, za które nie trzeba płacić. Podobnie, darmowe jest wejście na kąpielisko, miejsca wędkarskie czy wjazd na parking. Z kolei z myślą o amatorach innych sportów, przygotowano tu boiska do siatkówki, koszykówki czy stół do tenisa.