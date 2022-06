Łuków: Startuje autobus i atrakcje nad zalewem Zimna Woda. Trasa, godziny odjazdów

– Zmodyfikowaliśmy przebieg linii Ł1. Ale autobusy nadal kursować będą przez cały tydzień – mówi Tomasz Goławski, kierownik referatu promocji w urzędzie miasta.

Pierwszy autobus komunikacji miejskiej wyjechał na ulice tego 29–tysięcznego miasta 19 czerwca ubiegłego roku. Pasażerowie nie muszą płacić za bilety, to miasto wzięło na siebie koszty zorganizowania transportu publicznego. W tym roku to ponad 850 tys. zł. Pilotażowo wprowadzono tu dwie linie:

jedną nad zalew Zimna Woda

drugą na dworzec PKP.

W styczniu doszła jeszcze trzecia linia, Ł3, którą można dojechać z ulicy Łapiguz na Farfak.

Nad zrewitalizowany w ubiegłym roku zalew komunikacja miejska wozi mieszkańców tylko w sezonie letnim i startuje od soboty. Pierwszy kurs zaplanowano o godz. 8.35 (w soboty o godz. 8:30, a w niedzielę o 9.30) z przystanku przy kościele Brata Alberta.

– Następnie autobusy kursować będą ulicami: Wereszczakówny, Kiernickich, 700–lecia, Partyzantów, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Al. Kościuszki, Konarskiego, Jana Pawła II, Popiełuszki, Al. Wojska Polskiego, Wiatraki, Zimna Woda, Turystyczna, Wypoczynkowa – wylicza Goławski.

Co się zmieniło w przebiegu trasy? – Autobusy kursujące nad zalew, będą przemieszczały się również przez centrum miasta przez ul. Piłsudskiego, a nie po ulicy Międzyrzeckiej i 11 Listopada – tłumaczy urzędnik.

Ostatni odjazd z Zimnej Wody zaplanowano na godz. 21 (a w weekendy o godz. 22).

Również w sobotę łukowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oficjalnie otwiera letni sezon nad zalewem. Można będzie popływać kajakiem, rowerem wodnym lub spróbować sił na wyciągu do nart wodnych o długości 680 metrów. Ale są też pomosty i alejki do spacerów. Oprócz siłowni pod chmurką, na najmłodszych czekają place zabaw, a na starszych stoły do gry w szachy. Poza tym można tu zrobić grilla, czy zagrać w ping–ponga. Wejście na kąpielisko, miejsca wędkarskie czy wjazd na parking są darmowe. Z kolei z myślą o amatorach innych sportów, przygotowano tu boiska do siatkówki czy koszykówki. Nie zabraknie też stoisk z gastronomią.