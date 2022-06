Makabryczny wypadek. Element sprzętu rolniczego wbił się w szybę auta i zabił kobietę

Do zdarzenia doszło po godz. 9 na drodze wojewódzkiej numer 807. Policjanci ustalili, że kierująca citroenem 40-latka w pobliżu zakrętu wymijała się z jadącym z naprzeciwka ciągnikiem z doczepioną zgrabiarką do siana. W pewnym momencie metalowy element zgrabiarki oderwał się i przebił przednią szybę w samochodzie, a następnie uderzył kierującą nim kobietę.

– Niestety, ale 40-latka doznała poważnych urazów, jej życia nie udało się uratować – relacjonuje asp. szt. Marcin Józwik, rzecznik łukowskiej policji.

47-letni kierowca ciągnika z gminy Wola Mysłowska był trzeźwy. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi teraz śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności wypadku.

Policja apeluje jednocześnie do rolników, by dbali o właściwe zabezpieczenie i oznakowanie swych pojazdów i dołączonych do nich maszyn rolniczych.