Od 20 lat nie było takiej inwestycji. A mieszkańcy czekają w kolejce

O takiej inwestycji w mieście mówiło się już od 2021 roku. Wówczas radni poparli ten pomysł i przystąpiono do projektowania. A niedawno urzędnicy rozstrzygnęli przetarg i podpisali umowę z firmą Mon-Plast spod Łukowa. - Wykonawca ma czas do lipca przyszłego roku. Na działce przy ulicy Żelechowskiej powstanie dwukondygnacyjny blok z 12 mieszkaniami. Do tego 5 kontenerów mieszkalnych- precyzuje burmistrz Piotr Płudowski. Kontenery mają być wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych lub jako rozwiązanie tymczasowe.

– Samorząd ma obowiązek, by zapewnić takie lokale mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej. A w naszym mieście nie było takich inwestycji od 20 lat- przyznaje Płudowski.

Obecnie na działce przy ulicy Żelechowskiej znajduje się stary drewniany budynek z 4 lokalami socjalnymi. Ale miasto planuje jego rozbiórkę. W kolejce na takie mieszkania czeka kilkanaście osób. – Chcę zdementować, że nie będą to miejsca dla uchodźców, bo były pewne propagandowe informacje w przestrzeni- podkreśla burmistrz.

Miasto dostało na ten cel ponad 3 mln zł z Funduszu Dopłat. A całość pochłonie ok. 4,5 mln zł. - Zagospodarowany będzie również teren wokół bloku. Powstaną drogi dojazdowe, parkingi i chodniki- zapowiada Płudowski.