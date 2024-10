Patologiczna "ustawka" młodzieży w Łukowie? W tle wyzwiska i przepychanki

Wrócili z olimpiady, jadą na mistrzostwa. Robotyka to ich konik

Co zawody, to sukces. Pasjonaci robotyki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim już szykują się do kolejnych wyzwań. Jako jedyni reprezentanci szkół z naszego regionu wezmą udział w finałach Mistrzostw IT 2024.