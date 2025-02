Skandal w Łukowie. Ojciec nastolatka nie mógł uwierzyć w zdjęcia od organisty

- Zaniepokoiło mnie zachowanie syna, bardzo się zmienił w ciągu ostatnich miesięcy. Zamknął się w sobie, nie chciał rozmawiać, tak jakby nas znienawidził – opowiada nam ojciec 15-latka, który był ministrantem w łukowskiej parafii. – W styczniu żona odkryła, że syn rozmawiał z organistą na czacie internetowym. Następnie w telefonie syna zobaczyliśmy te wszystkie treści, w które trudno było nam uwierzyć. To była pornografia, zdjęcia organisty, różne dziwne wiadomości – relacjonuje mężczyzna.

Przypomnijmy: w połowie stycznia parafia w Łukowie poinformowała, że „organista rozwiązał umowę o pracę”. Miał w niej służyć blisko 20 lat. W tym samym czasie do Prokuratury Rejonowej w Łukowie trafiło zawiadomienie dotyczące jego nagannych zachowań. Zgłosiła to sama kuria siedlecka.

– W związku z otrzymanym zgłoszeniem o podejrzeniu naruszenia kościelnych standardów ochrony dzieci i młodzieży, diecezja podjęła przewidziane prawem działania zgłaszając sprawę do właściwych organów państwowych i nie prowadzi dalszych wewnętrznych postępowań – przyznaje ksiądz dr Paweł Bielecki, rzecznik kurii. – Umowa z panem Robertem K. została rozwiązana na jego wniosek – dodaje rzecznik.

Na początku łukowska prokuratura prowadziła czynności sprawdzające. Niedawno podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia. – Dotyczy ono artykułu 200 a § 1 kodeksu karnego- precyzuje Jolanta Niewęgłowska, prokurator rejonowa. Mowa o „elektronicznej seksualnej korupcji małoletniego”. Przepis ten wskazuje, że „kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.