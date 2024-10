Ukradł rower elektryczny, ale nagrał się na kamerach

Do kradzieży doszło na początku września przy stacji PKP w Łukowie. Z ustaleń policji wynika, że nieznany mężczyzna zabrał stamtąd niebieski rower i pojechał nim w kierunku centrum miasta. Po kilkudziesięciu minutach przyjechał nim w okolice stacji kolejowej i tam go pozostawił. Następnie ukradł przypięty do ogrodzenia rower elektryczny marki Keteles, którego wartość to ok. 5 tys. zł.

Złodzieja nagrał jednak miejski monitoring. Policja poszukuje teraz mężczyzny, który ubrany był tego dnia w białą koszulkę z krótkim rękawem, krótkie spodenki koloru kremowego i miał ze sobą czarny plecak.

Osoby, które rozpoznają tego mężczyznę lub posiadają informacje o tym zdarzeniu proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łukowie tel. 47 814 72 41, ewentualnie z najbliższą jednostką Policji.

Mundurowi zapewniają anonimowość.