Ale kosmos. Zamierzają wystrzelić rakietę z Marsa

To wirtualny asystent, który będzie w stałym kontakcie z operatorami NASA na Ziemi. Zadaniem Oriona jest okrążenie srebrnego globu i powrót na naszą planetę. Po co to wszystko? Do sprawdzenia Callisto, bo w przyszłości zadaniem asystenta ma być przygotowanie bazy na Księżycu, a ta z kolei ma być przystankiem w podróży na Marsa.

W tym roku lądownik Nova-C na Księżyc chce też wynieść firma Intutive Machines (będzie operowała na zlecenie NASA). Tym razem pojazd ma się zameldować na powierzchni, a celem misji jest przetestowanie sposobu dostarczania ładunków na Księżyc. Nova-C ma wylądować pomiędzy Mare Serenitatis i Mare Crisium, dwóch mórz księżycowych znajdujących się na jasnej stronie Księżyca.

Maszyna będzie miała 13,5 dnia na rozmieszczenie ładunków, przetestowanie łączności z ziemią i sprawdzenie jak lądownik działa w ekstremalnych warunkach. Przecież na Księżycu temperatury wahają się od plus 140 stopni Celsjusza do minus 170 stopni.

Lód i woda

Kolejny Nova-C na Księżycu ma się zameldować jesienią. Tym razem jego celem będzie krawędź krateru Shackleton w okolicy południowego bieguna Księżyca. To miejsce jest na tyle dobrze oświetlane przez słońce, że pojazd nie powinien mieć problemów z zasilaniem na 10-dniową misję. Dodatkowo łazik ma być widoczny z Ziemi (przy użyciu odpowiedniego sprzętu). Ale w tej misji nie chodzi o to, żeby podziwiać urządzenie, bo jej znacznie jest znacznie poważniejsze.

W kraterze – jak twierdzą specjaliści – znajduje się lód. Zadaniem maszyny będzie podjęcie próby jego wydobycia. Posłuży do tego metrowe wiertło. Kiedy maszyna wydobędzie to, czego szukała zacznie analizować skład księżycowego lodu i prześle dane na Ziemię. To wstęp do prac nad pozyskiwaniem wody na Księżycu.

Nie tylko krajanie Bruce’a Willisa patrzą na srebrny glob. Swój wzrok kierują tam także ziomkowie Jurija Gagarina. Łuna 25 – tak nazywa się rosyjski lądownik, który ma być wysłany na Księżyc. W lipcu wyniesie go rakieta Sojuz 2 i będzie to pierwsza rosyjska misja księżycowa od 45 lat.

Roskosmos chce lądować w okolicach południowego bieguna Księżyca.

Miejsce nie jest przypadkowe, bo tam znajduje się – pod powierzchnią – lodowy ocean.

Lądownik będzie wyposażony w aparaturę, dzięki której m.in. zmierzy promieniowanie gamma. Misja będzie także testem nowego systemu lądowania, bo Rosjanie nie ukrywają, że w najbliższych latach chcą na Księżyc wysłać człowieka. Jeszcze niedawno była mowa o roku 2025. Dziś nie jest to pewne, ale wiadomo, że stanie się to już po tym, jak na ziemskim satelicie zameldują się Amerykanie i Chińczycy.