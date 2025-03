Pandemia koronawirusa: maseczki, kwarantanna i zakaz wstępu do lasu

T jak TEST – w Polsce zorganizowano liczne punkty testowania, a także wprowadzono testy w miejscach pracy i szkołach, aby jak najszybciej zidentyfikować przypadki zakażenia. W drugiej fali pandemii na rynku pojawiły się także testy COVID-19, które można było wykonać w domu, co stało się popularnym rozwiązaniem wśród osób chcących sprawdzić swój stan zdrowia bez wychodzenia z domu.

U jak UTRATA SMAKU I WĘCHU – pierwszy objaw koronawirusa. Na pierwszy rzut oka ciekawe doświadczenie, ale czymże jest życie bez dobrego smaku?

W jak WUHAN – to jedno z największych miast w Chinach, nazywane jądrem pandemii, bo to właśnie tutaj, na jednym z targów, najprawdopodobniej doszło do pierwszych zakażeń. Co ciekawe, kiedy w Wuhan wybuchła epidemia koronawirusa, trwała wówczas chińska noworoczna parada. To był moment, w którym tysiące ludzi uczestniczyły w zgromadzeniach, co sprzyjało szybkiemu rozprzestrzenianiu się zarazy.

Z jak ZAKUPY PRZEZ INTERNET – to właśnie w czasie pandemii nabrały popularności. Liczby mówią same za siebie – przed 2020 rokiem tylko 3 proc. ludzi robiło zakupy spożywcze online, teraz już ponad 20 proc. z nas. Sklepy internetowe rozkwitały, podobnie jak paczkomaty. Jako ciekawostkę warto dodać, że sklepy odzieżowe odnotowały gigantyczny wzrost sprzedaży... dresów i piżam. Ludzie masowo kupowali wygodne ubrania do pracy zdalnej