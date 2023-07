Kredyt 2 procent ożywił rynek mieszkań. "Telefony się urywają"

Pan Dariusz zarabia nieco ponad średnią krajową. – Do tej pory wynajmowałem mieszkanie. Niestety: wysokie stopy powodowały, że miałem niską zdolność kredytową. Nie mogłem sobie pozwolić na zakup mieszkania, nowego czy używanego. Po wprowadzeniu „Bezpiecznego kredytu” mogę starać się o zakup własnego lokum, mniej więcej 45-metrowego. Mam już pozytywną, wstępną decyzje kredytową. Wolę spłacać kredyt, niż wynajmować mieszkanie – dodaje pan Dariusz.

Kolejka po nowe mieszkania

– Widzimy wzrost zainteresowania ofertą nowych mieszkań po wprowadzeniu kredytu 2 proc. Od momentu wejścia w życie, większość osób decydujących się na zakup mieszkania właśnie skorzystało z możliwości preferencyjnego finansowania. Dodatkowo wiele z naszych inwestycji jest na ukończeniu, co zachęca klientów którzy chcą kupić mieszkanie praktycznie gotowe do odbioru – mówi Katarzyna Kostarz z biura sprzedaży lubelskiego dewelopera TBV.

– Ożywienie wśród osób zainteresowanych zakupem lokalu mieszkalnego w ramach programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." obserwujemy już od kwietnia tego roku, przy czym od połowy czerwca telefony się urywają. Ludzie wręcz ustawiają się w kolejce, w oczekiwaniu na zwolnienie się rezerwacji na poszczególnych lokalach.

Klienci proszą o wpisanie ich na drugie, a nawet na trzecie miejsce z nadzieją, że ktoś zrezygnuje – dodaje Katarzyna Markiewicz, dyrektor sprzedaży mieszkań w EkoPark Lublin.

Co wybiera singiel, a co rodziny

Największym zainteresowaniem w Lublinie wśród singli lub bezdzietnych par cieszą się lokale o powierzchni poniżej 50 mkw., a w przypadku rodzin z minimum jednym dzieckiem, chętnie kupowane są mieszkania o powierzchni od 55 do 65m. kw.

Ceny nowych mieszkań na rynku pierwotnym są zróżnicowane. Na przykład na osiedlu Eko Park Jemiołuszki, które ma być oddane jeszcze w tym roku, ceny kształtują się na poziomie 8,6-8,8 tys. zł za metr kwadratowy. Ciekawą propozycją na lubelskim rynku mieszkań jest inwestycja Osiedle Europejskie na Felinie realizowana przez firmę TBV, gdzie ceny za metr kształtują się na poziomie 7,9-8,5 tys. zł za metr kwadratowy. Na osiedlach Koncertowa Dolina czy Dożynkowa, realizowanych przez DomLublin, metr kwadratowy nowego mieszkania kosztuje od 8,5 do 8,8 tysięcy złotych. Na lubelskim rynku można jednak znaleźć mieszkania droższe, ale i nieco tańsze. Cenę definiuje lokalizacja oraz standard wykończenia.

– Wśród potencjalnych nabywców zauważamy wyraźny podział na tych, którzy z zamiarem zakupu własnego „M” nosili się od jakiegoś czasu, mają zbadaną zdolność kredytową pozwalającą na zakup poza "Bezpiecznym Kredytem", ale z wiadomych przyczyn chcą spróbować z niego skorzystać oraz na tych, których wejście „2 proc.” zmobilizowało do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania i dopiero rozpoczynają swoją drogę w tym kierunku – dodaje Katarzyna Markiewicza z EkoPark Lublin.

Banki zarzucone wnioskami

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” ma swoim portfelu już 7 banków. – Jego oferta w naszym banku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Każdego dnia obserwujemy wzmożone zainteresowanie, skutkujące dużą liczbą składanych wniosków kredytowych. Od momentu startu programu do końca zeszłego tygodnia wpłynęło ponad 4 tys. wniosków. Zgodnie z ustawą bank ma 21 dni na podjęcie decyzji kredytowej – tłumaczą pracownicy Departamentu Komunikacji Bank Pekao S.A. W rzeczywistości wnioski są rozpatrywane dłużej, na co uwagę zwracają lubelscy deweloperzy. Związane jest z wydłużeniem czasu wstępnej rezerwacji nowego mieszkania, co komplikuje życie przedsiębiorcom budowlanym.

– De facto kredyt 2 proc. to powrót do poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych sprzed wystrzału inflacji – dodaje jeden z lubelskich deweloperów.

Pieniądze w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” są tańsze od standardowej hipoteki. Przypomnijmy, że kredyt 2 proc. może uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 mkw. mieszkania. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.