Rok 2022 w lubelskim sporcie. Żużel i Igrzyska w Pekinie

Ktoś może powiedzieć, że żużel to sport niszowy, bo na poważnie uprawia się go jedynie w kilkunastu państwach na świecie. Takie zdanie wypowiedziane w Polsce brzmi jednak jak herezja, którą z miejsca powinna zająć się inkwizycja. Nad Wisłą żużel to religia. Polska ma najlepszą ligę na świecie, w której krążą olbrzymie pieniądze. Są one przeznaczane na najlepszych zawodników na świecie, którzy co tydzień cieszą rzesze kibiców na stadionach w całym kraju. Ich liczby nie sposób porównać do tych znanych ze stadionów piłkarskich. Wystarczy wspomnieć, że stadion przy Al. Zygmuntowskich przy okazji meczów Motoru prawie zawsze wypełniał się w całości. Piłkarze Motoru o takiej frekwencji na Arenie mogą tylko pomarzyć.

Wielki wynik, fenomenalny styl

Żużlowcy zapracowali sobie jednak na to swoimi wynikami. W 2022 „Koziołki” sięgnęły po pierwszy w historii tytuł mistrza Polski. Styl tej wiktorii był fenomenalny, a finałowa rywalizacja z Moje Bermudy Stal Gorzów Wielkopolski przejdzie do historii żużla w Polsce. W pierwszym meczu rozgrywanym w województwie lubuskim Stal wygrała 51:39. Do Lublina zawodnicy z zachodniej Polski przybyli więc dość spokojnie. Rewanżowy mecz dobitnie pokazał jednak, że w żużlu niczego nie można być pewnym. Gospodarze stratę odrobili z nawiązką, wygrywając 53:37.

– Wydaje mi się, że gorzowianie poczuli się zbyt pewnie i to mogło ich zgubić. Lublinianie zaczęli odrabiać straty powoli, ale systematycznie. Kluczowe okazało się spasowanie z torem i właściwe ustawienie motocykli. Było też trochę szczęścia, ale zawsze powtarzam, że ono sprzyja lepszym. To historyczny sukces, którego szczerze gratuluję. Najbardziej cieszy to, że ta drużyna robi stały progres i jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa – komentował na naszych łamach Jerzy Głogowski, były zawodnik i trener Motoru, członek zespołu, który w 1991 roku sięgnął po tytuł wicemistrza kraju.