Czy musimy produkować aż tyle odpadów? Zero waste, czyli jak żyć bez śmieci

4 490 plastikowe przedmioty

To brzmi jak dobre noworoczne postanowienie. Od 1 stycznia 2017 roku brytyjski artysta Daniel Webb przestaje wyrzucać plastikowe śmieci, które produkuje. Skrzętnie zbiera każdą zakrętkę od butelki, słomkę, papierek po gumie, metkę z ubrania. - Pod koniec roku miałem już w mieszkaniu 22 80-litrowe worki wypchane plastikiem. Każda z tych rzeczy miała bardzo krótkotrwałą funkcję, ale życie prawie wieczne - stwierdza artysta.

By pokazać skalę - jak wiele do tego śmietnika dodaje każdy obywatel zachodniego świata - z rocznego śmieciowego urobku robi mural w Margate, nadmorskiej miejscowości, w której mieszka. „Every day plastic” (Codziennie plastik) to dokładnie 4 490 plastikowe przedmioty. 93 proc. to rzeczy jednorazowego użytku, w tym opakowania na żywność (67 proc.). Tylko 8 przedmiotów (pokrywki do kawy) zostało wykonanych z materiału biodegradowalnego, a jedynie 56 z materiału pochodzącego z recyklingu.

- I tylko 4 proc. ma szanse zostać poddane recyklingowi w zakładach w Wielkiej Brytanii - dodaje gorzko artysta, który na własnej skórze przekonał się, jak niewiele plastikowych przedmiotów rzeczywiście się do recyklingu nadaje.

38 kilogramów w miesiąc. Albo słoik w rok

Dwa lata wcześniej, w październiku 2016 r., na ulicach Nowego Jorku można było spotkać Śmieciowego Potwora. Rob Greenfield paradował w plastikowym garniturze, który był zarazem kubłem na śmieci. Pod koniec trwającego 31 dni eksperymentu Trash Man miał na sobie 84 funty (38 kg) śmieci.

- To i tak o jedną trzecią mniej niż w miesiąc produkuje statystyczny Amerykanin - stwierdził amerykański podróżnik i aktywista, znany już z taki akcji jak „Rok bez prysznica” (Greenfield kąpał się tylko w deszczu, jeziorach, wodospadach itp.).

Za „matkę” idei zerowaste, czyli życia bez śmieci, uważa się jednak Amerykankę Bea Johnson z Kalifornii. Od 2006 roku jej 4-osobowa rodzina produkuje tylko jeden słoik plastikowych odpadków rocznie. I do tego wydają na życie o 40 proc. mniej! Jak to robią?

* zakupy robią na bazarach, nie w sklepach;

* nie przynoszą do domu niczego, co zapakowane jest w plastik;

* jeśli mogą naprawić daną rzecz, nie kupują nowej;

* meble, ubrania czy sprzęty kupują używane.

Dziś Bea Johnson jest autorką bestselleru i bloga „Zero Waste Home” i konsultantką takich firm jak IKEA i General Electrics.

Do sklepów już nie chodzę

Facebokowe polskie grupy ZeroWaste liczą już tysiące członków (Zero Waste Bez Spiny - 8207, Zero Waste Polska - 27 tys. członków). Można tam oddać niepotrzebne rzeczy (od mebli po warzywa z ogródka), zapytać o radę czy podzielić się swoimi małymi sukcesami.

Na Zero Waste Lublin (874 osób) szukam ludzi, które zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami.

Marta* zgłasza się jako pierwsza. Rozmawiamy długo, mnie coraz szerzej otwierają się oczy. Bo Marta jest bardzo radykalna. - Generalnie to jest tak, że zaczynasz się przejmować tym, jak wiele wokół jest śmieci, a potem zauważasz, ile rzeczy jest ci tak naprawdę niepotrzebne - zaczyna swoja opowieść.

Nie kupuje worków na śmieci („Mamy jeszcze foliowe torby z poprzednich żyć. Ostatnio wynieśliśmy 60 litrów suchej frakcji. Zbieraliśmy to rok”), nigdy nie bierze foliówek („Jak sprzedawca się upiera, to proponuję swoją. Jest wtedy zdziwienie, ale nie ma buntu”), zakupy robi raz w tygodniu w gospodarstwach i na targu („Jak sprzedawczyni ma ten twaróg zapakowany w dwa woreczki, to nie ściągam ich, bo wiem, że pani i tak je wyrzuci. Mleko w butelce po coca-coli też kupię, bo to w końcu już drugie czy trzecie życie tej butelki”.)

- Im mniej się kupuje, tym pokus jest mniej. Do sklepów nie wchodzę. Gdy zdarza mi się raz czy dwa razy do roku być w dużym markecie, to czuję się jak na wycieczce w Nowym Jorku. Wszystkim polecam taki detoks od marketów - stwierdza.

Podróże? - Własna woda, własne jedzenie. Zatrzymujemy się i gotujemy. Zero zakupów, pełna wolność.

Kosmetyki? - Kupujemy tylko mydło. Zrezygnowałam z farbowania włosów, z makijażu. Im mniej się kosmetyków używa, tym lepiej skóra wygląda. Pastę do zębów robię sama: z węgla, sody i oleju.

Największa bolączka? - Przesyłki kurierskie. To głównie generuje nasze śmieci.

Rady dla innych? - Jeszcze w zeszłym roku wychodziłam z pracy w kawiarni z dniówką w kieszeni i za chwilę tych pieniędzy nie miałam. Teraz prawię nie pracuje i kasę mam. Powtarzam, że ludzie dzielą się na tych co mają pieniądze i na tych, którzy mają czas.

Podczas autoryzacji Marta wycofuje się ze swoich słów. - Nie chcę wyjść na ekoterrorystkę - tłumaczy.

* imię zmienione

Less waste jest dla każdego

Kalina od razu podkreśla, że nie stara się być zero waste, ale less waste. - Proste życie w sensie posiadania, bycie pod prąd konsumpcjonizmowi. Poczucie, że wystarcza mi to, co mam - tłumaczy, gdy pytam jak rozumie tę idę. - W moim przypadku było to przeprowadzenie się na wieś, założenie własnego ogródka i kompostownika, praca zdalna. Oczywiście segregujemy śmieci, staramy się unikać folii. Mamy własne siatki na zakupy, woreczki z firanek na warzywa. Czasami, jak nie mamy siatki, to po prostu rezygnujemy z zakupów - opowiada.

Jest mamą kilkumiesięcznego dziecka i żywym dowodem na to, że dzieci nie muszą produkować mnóstwa śmieci i kosztować majątek. - Używamy pieluszek wielorazowych i wielorazowych myjek zamiast mokrych chusteczek. Dzięki temu nie potrzebujemy też żadnych „cudownych” kosmetyków na odparzenia - tłumaczy. I dodaje: - Staram się nie popadać w zerowastowy fanatyzm. Myślę, że to zniechęca ludzi do zero waste. Jeśli nie mogę generować kompletnie ZERO śmieci, to w ogóle się za to nie zabieram. Dlatego wolę mówić o less waste. Podczas gdy bycie zero waste jest praktycznie niemożliwe, less waste jest dostępne dla każdego. Zarazem to coś, co sprawia, że moje życie jest piękniejsze, a nie coś, co generuje wyrzuty sumienia czy nerwy. Dzięki temu po jednorazowej porażce nie poddaję się i robię swoje. Nie myślę o tym każdego dnia, po prostu wpisuję w te ramy swój styl życia.

Nie lubię zakupów. Skipuję.

Klaudia: Bardzo ważną dla mnie rzeczą jest „ratowanie” jedzenia, czyli tzw. skipowanie. Codziennie na świecie marnują się tony, mało osób wie, ile produktów spożywczych wyrzucają wielkie supermarkety. Wspólnie ze znajomymi jeździmy więc wieczorami skipować i ratować jedzenie przez zmarnowaniem.

Co jest najtrudniejsze? - Chyba te momenty, kiedy potrzebuję kupić jogurt, ser czy coś słodkiego. Może i bym była w stanie to jakoś przeskoczyć, ale w tych kwestiach jestem strasznym łasuchem:)

Ania: Resztki organiczne staram się zawozić do znajomych, którzy mają kompostownik. Wodą, w której myję warzywa podlewam kwiaty w domu i na balkonie. Podobnie robię z wodą, która musi wylecieć z kranu zanim piecyk gazowy ją nagrzeje. Zbieram paragony, robie potem na nich notatki. Z dziurawych skarpetek używam jako ściereczek do kurzu. Do tego wszystkiego mam bardzo cierpliwego męża, który już przez 9 lat godzi się na te moje wszystkie pomysły. Z niektórymi nie do końca się zgadza, ale wiele z nich wprowadził w życie.