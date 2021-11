Dokąd dojedziemy pociągiem? Zmienia się rozkład jazdy, pojawią się nowe połączenia

Pociągi regionalne

Z nowego rozkładu jazdy, wynika, że na tory nie powrócą połączenia kolejowe do terminala portu lotniczego w Świdniku. Pociągi znowu zaczną za to jeździć przez Parczew.

Z Lublina do Dęblina wyjedziemy pociągiem osobowym o godz. 5.51 (poniedziałek-piątek), 6.27, 7.39, 10.28, 13.35, 14.39 (poniedziałek-piątek), 15.40, 16.37, 18.50 (poniedziałek-piątek), 19.51 i 22.33 (poniedziałek-piątek).

Z Lublina do Chełma odjadą pociągi osobowe o godz. 5.17 (bez niedziel), 6.24, 7.33 (bez niedziel), 11.30, 14.25 (poniedziałek-piątek), 14.55, 15.26 (poniedziałek-piątek), 15.59, 16.30 (poniedziałek-piątek), 17.54 (poniedziałek-piątek), 19.03, 19.54 (soboty), 21.28 i 22.40. Pospiesznym z Lublina do Chełma wyjedziemy o godz. 8.56, 14.47 i 20.12.

Z Lublina osobowym do Lubartowa wyjedziemy o 5.23 (poniedziałek-piątek), 7.50, 13.39 (poniedziałek-piątek), 15.44, 17.02 (poniedziałek-piątek), 21.16.

Z Lublina do Parczewa zabiorą nas pociągi osobowe o godz. 7.50, 13.39 (poniedziałek-piątek), 15.44, 21.16.

Z Lublina do Kraśnika można będzie pojechać pociągami osobowymi wyruszającymi o godz. 5.35 (poniedziałek-piątek), 7.55, 12.35, 14.38, 15.37 (bez sobót), 16.33, 18.33 (bez sobót) oraz 19.52.

Z Lublina do Zamościa mają wyruszać pociągi regionalne o godz. 9.45, 13.28, 16.57 i 19.54 (bez sobót). W rozkładzie jest też jedno połączenie pospiesznym pociągiem do Hrubieszowa (odjazd z Lublina o 18.45).

Odjazdy z Białej Podlaskiej

Do Warszawy Wschodniej będzie można się wybrać pociągami o godz. 5.47 (bez niedziel), 6.42, 10.17, 14.32, 17.20 (bez niedziel) i 19.56.

W rozkładzie pozostaje poranny (godz. 6.42) pociąg do Budapesztu przez Warszawę, Katowice (przyjazd na 11.09) i Bratysławę (przyjazd na 17.02).

Osobowe pociągi do Łukowa pojadą o godz. 4.39 (bez niedziel), 5.25, 6.21 (dalej do Siedlec), 7.27 (poniedziałek-piątek), 9.15 (dalej do Siedlec), 12.12, 15.24 (poniedziałek-piątek, dalej do Siedlec), 16.14 (soboty i niedziele), 17.15 (poniedziałek-piątek) i 19.38.

Osobowe do Terespola pojadą o godz. 6.48 (do 23 grudnia, od Wigilii o 6.27), 7.30 (poniedziałek-piątek, do 23 grudnia,od Wigilii o 7.22), 8.17, 10.45, 13.43, 15.40, 16.24 (poniedziałek-piątek), 18.25, 20.13. Pociągi PKP Intercity do Terespola odjadą o 9.31 (w wybrane dni, od 1 stycznia codzienny i wydłużony do Brześcia), 14.38 (niedziele), 15.29 (od 1 stycznia wydłużony do Brześcia), 18.15, 21.10 (od 1 stycznia wydłużony do Brześcia) i 22.27 (bez sobót).

Do Lublina kursować ma pociąg o godz. 15.24 (przyjazd na 18.42).

Odjazdy z Chełma

Przez Lublin do Warszawy można będzie wyjechać o godz. 6.46 (do Wschodniej), o godz. 13.03 (do 18 grudnia do Gdańskiej, od 19 grudnia przez Wschodnią, Centralną i Zachodnią) oraz o godz. 18.45 (do 18 grudnia tylko do Wschodniej, później także do Centralnej i Zachodniej).

W dalszą podróż można będzie wyruszyć o godz. 13.30 przez stolicę do Torunia (przyjazd na 19.37), Bydgoszczy (na 20.17) i Piły (u celu o godz. 21.28).

Pociągi osobowe do Lublina odjadą o godz. 4.14 (poniedziałek-piątek), 4.53, 5.26 (poniedziałek-piątek), 5.53, 7.08 (poniedziałek-piątek), 7.57, 8.54 (bez niedziel), 12.10, 14.26 (poniedziałek-piątek), 14.57 (soboty i niedziele), 15.16 (poniedziałek-piątek), 16.07, 18.21 i 20.11.

Do Rejowca pociągiem osobowym pojedziemy o 6.19 (bez niedziel), 10.19, 13.21, 17.10 i 20.42 (bez sobót).

Do Dorohuska pojedzie pociąg IC Kiev Express o godz. 21.11.