Lubartów, Chełm i Tomaszów Lubelski. Tam są najlepsi szkolni sportowcy

Finałowa gala zazwyczaj odbywa się w końcówce roku i jest ona okazją do spojrzenia na to, co w minionym roku szkolnym udało się zrobić dobrego dla lubelskiego sportu. A tych sukcesów było bardzo dużo. Najważniejszy był fakt, że młodzież miała okazję rywalizować w kilkudziesięciu dyscyplinach sportowych, a zawody odbywały się na terenie praktycznie całego województwa. Co więcej, w programie współzawodnictwa nie brakowało konkurencji, które mają dość krótką historię. W tym gronie warto wymienić chociażby koszykówkę 3x3 czy siatkówkę plażową. Co ciekawe, swoje szanse otrzymali również uczniowie, którzy nie zawsze pasjonują się wysiłkiem fizycznym, a wolą zmagania intelektualne. Stąd do współzawodnictwa sportowego zaliczane są chociażby szachy.

Rywalizacja we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Lubelskiego odbywa się w trzech kategoriach. Najmłodsi zmagają się w kategorii Dzieci, ci starsi w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, a uczniowie szkół ponadpodstawowych walczą w Licealiadzie.

W Igrzyskach Dzieci zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie. Tuż za jej plecami uplasowała się lubartowska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim.

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 2 z Tomaszowa Lubelskiego. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 8 z Chełma. Na podium zmieściła się jeszcze Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach. Pewną ciekawostką jest fakt, że w czołowej dziesiątce znalazła się tylko jedna szkoła z Lublina. Była to Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, która zajęła 8 miejsce.

Najbardziej usportowioną szkołą ponadpodstawową został lubartowski Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki. Na podium znalazło się także chełmskie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego, a także zamojskie III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu.

Powiatem, którym sport szkolny stoi na najwyższym poziomie okazał się Powiat Biłgorajski. Drugie miejsce zajęło miasto Chełm, a trzecie miasto Zamość.