Jeden rok, cztery problemy. Polityczne podsumowanie 2021 roku

Czy rząd Zjednoczonej Prawicy będzie sobie w stanie z tym poradzić? O ile wychodził obronną ręką z wielu kryzysów, to w tym przypadku może to być trudne.

– Ludzi mniej interesują tematy związane z sądownictwem, Trybunałem Konstytucyjnym czy Izbą Dyscyplinarną. Tym, co odczuwają najbardziej jest to, co dotyka ich na co dzień, chociażby wtedy, gdy robią zakupy.

To jest kwestia bardzo drażliwa i problematyczna. We wspomnianym przeze mnie wywiadzie Jarosław Kaczyński wskazywał na niezależne od rządu czynniki, które wpłynęły na wysoką inflację, ale przecież rząd też ma różne możliwości wpływania na sytuację ekonomiczną w kraju. To chociażby kwestia akcyzy czy stóp procentowych.

Czy rządzący sobie z tym poradzą? W tym momencie jest to trudne do przewidzenia, natomiast wyraźnie widać, że Zjednoczona Prawica jest w trudnej sytuacji. Nie ma do rozwiązania jednego problemu, tylko te problemy się nawarstwiają. Z jednej strony inflacja, a z drugiej pandemia i zatrważające komunikaty ekspertów medycznych, którzy wskazują, że największy problem z wariantem Omikron możemy mieć w lutym i marcu przyszłego roku. Poziom zakażeń i zgonów może wręcz wpłynąć na załamanie się systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Na to wszystko nakładają się trudne stosunki z Unią Europejską i wstrzymane pieniądze z Funduszu Odbudowy w związku z działaniami rządu w obszarze wymiaru sprawiedliwości i wciąż funkcjonującą Izbą Dyscyplinarną. Zauważmy, że sam Jarosław Kaczyński jednoznacznie podkreślił po sześciu latach rządów swojej formacji, że reforma sądownictwa się nie udała.

Z jednej strony postrzega ją więc negatywnie, a z drugiej, za tę właśnie reformę płacimy tak wysoką cenę.

Do tego wszystkiego dochodzi kryzys na granicy z Białorusią. Władze są co prawda postrzegane pozytywnie w kontekście skutecznej ochrony wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej, ale obywatele dostrzegają też problemy związane z kryzysem migracyjnym, jak niedopuszczanie lekarzy i ratowników do migrantów. To też jest kłopot, z którym władza musi sobie poradzić.

I tu mamy jeszcze jeden problem. Aby skutecznie rządzić państwem i rozwiązywać kwestie trapiące Polaków, obóz rządzący musi mieć większość, żeby nie tylko dotrwać do kolejnych wyborów, ale móc procedować własne projekty uchwał i podejmować decyzje. Wiemy, że ta większość od odejścia Jarosława Gowina z rządu nie jest stabilna. Przypadek posła Łukasza Mejzy pokazuje, jak ważny jest każdy głos. Do wyborów parlamentarnych pozostały niecałe dwa lata, ale właściwie już za pół roku – choć nieformalnie – na dobre rozpocznie się kampania wyborcza. Pytanie, czy prezes Kaczyński będzie chciał z tak niestabilną większością dobrnąć do końca kadencji, czy zarządzanie państwem w tej sytuacji okaże się na tyle trudne, że zdecyduje się na wybory przedterminowe.