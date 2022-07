Kraśnickie publiczne pranie brudów

– Trudno ocenić, jaki wpływ na panią Jadwigę miała ta sprawa. To nie ja chodzę codziennie do sklepu, ani nie ja rozmawiam z ludźmi – powiedział w środę w sądzie Paweł Kurek, kraśnicki radny związany z partią Polska 2050. W 2018 r. podobnie jak Jadwiga Kmieć startował do Rady Miasta Kraśnik z listy KWW Porozumienie i Rozwój, na czele którego stał polityk PO Wojciech Wilk; wówczas kandydat na burmistrza Kraśnika.

– Nie spotkałam się, aby była w stosunku do kogoś nieprzyjemna, wulgarna – zeznała koleżanka Jadwigi Kmieć (jest to osoba prywatna, więc nie podajemy jej danych). Opisywała, że po tym jak ukazał się wpis, pani Jadwiga „była załamana”. – Tym, że tak można ją oczerniać w społeczności, w której żyje, że to jest upokarzające, jak można jej coś takiego zarzucać jak to nie miało miejsca.

Kobieta opowiadała, że kiedyś dom pani Jadwigi był pełen ludzi (podkreślała, że powódka jest osobą empatyczną, zaangażowaną w sprawy społeczne, ludzkie). – Teraz jest pusty. Ludzie nie chcą zadzierać z PiS-em. A Jagoda (tak na panią Jadwigę mówią jej przyjaciele i znajomi) jest na ich czarnej liście. Kraśnik to jest Polska powiatowa, w tym mieście wszyscy się znają, mają różne koneksje. Myślę, że ten wpis miał wpływ na postrzeganie jej przez ludzi.

Wpis w czasie kampanii

Sprawa, która toczy się przed Sądem Okręgowym w Lublinie, dotyczy wydarzeń z jesieni 2018 r., czasu trwania samorządowej kampanii wyborczej. Trwała zacięta walka o głosy wyborców dwóch głównych kandydatów do fotelu burmistrza Kraśnika – Wojciecha Wilka i Kazimierza Chomy.

W tym czasie właśnie na stronie na Facebooku „Kazimierz Choma – kandydat na burmistrza Miasta Kraśnik” – dokładnie 18 października (godz. 20.06) pojawił się wpis (opatrzony dużym czerwonym napisem „UWAGA WAŻNE”):

„APEL DO KANDYDATA NA BURMISTRZA MIASTA KRAŚNIK WOJCIECHA WILKA. Pana kandydatka do Rady Miasta Kraśnik w Okręgu nr 4 JADWIGA KMIEĆ (KWW Porozumienie i Rozwój) w ostatnich dniach kampanii wyborczej w ordynarny sposób obraża radnych i kandydatów na radnych KW PiS. W niebywale wulgarny sposób zaatakowała słownie m.in. radnego Jerzego Misiaka oraz Katarzynę Chrzan, kandydujących do RM Kraśnik, w miejscu publicznym w obecności mieszkańców miasta. Czy to jest Pana oferta dla Kraśnika? Czy łamanie prawa, pomówienia, ordynarne wyzwiska, agresja i mowa nienawiści to Pana program wyborczy? Czy tego właśnie należy spodziewać się z Pana strony i ludzi, których obdarzył Pan zaufaniem, umieszczając na liście KWW Porozumienie i Rozwój – w przypadku wygranych wyborów? Pana kandydatka na radną Jadwiga Kmieć złamała wszelkie normy, wykazując się niewyobrażalnym chamstwem. To Pana reprezentantka! Domagamy się przeprosin! Pan ze strony swoich kontrkandydatów nie spotkał się z personalnymi atakami. Czy twarz Pani Jadwigi Kmieć wykrzykująca wyzwiska to twarz Platformy Obywatelskiej, którą reprezentuje Pan w Kraśniku pod nazwą KWW Porozumienie (!) i Rozwój i której jest Pan członkiem? Czy jest to właśnie proponowane przez Pana porozumienie??” (pisownia oryginalna).