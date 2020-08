Najbiedniejsza gmina w Polsce jest koło Włodawy. "To specyficzne miejsce. Tu rządzi plotka"

Bociany gminę lubią

Stary Brus to domy ustawione po obu stronach jezdni. Jeden pas zabudowy. Obok wielu z nieruchomości zadomowiły się bociany. Ich gniazdo stoi też tuż obok rozpadającej się chaty naprzeciwko zamykającego wieś kościoła. Obok niewielki parking z kostki brukowej. Przy nim tablica: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa, jakości życia na obszarach wiejskich oraz poprawa estetyki miejscowości Stary Brus współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej”.

Podobnych tabliczek w okolicy można zobaczyć znacznie więcej, między innymi na budynku Urzędu Gminy, w którym funkcjonuje też Urząd Stanu Cywilnego, Rada Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Jest biednie, ale widać zmiany - uważa kobieta po 50-tce, którą spotykamy pod Urzędem Gminy. Pochodzi z tych stron, ale wyprowadziła się wiele lat temu. Podkreśla, że to była zmiana na lepsze. - Pamiętam z dzieciństwa, że i chodnika tu nie było, ani oczyszczalnie ścieków, ani wodociągów. Teraz jest lepiej. Niektórzy domy remontują. Zakładają solary.

Apteka, poczta, 3 sklepy

- Z tymi solarami to było tak, że jak się ludzie dowiedzieli, że to z dofinansowania unijnego będzie, to się zgłosiło ponad 80 chętnych, a jak się potem okazało, że trzeba będzie po 3 tys. zł. dopłacić, to zostało tylko siedem osób - tłumaczy pani Krystyna. Gdyby w Starym Brusie zorganizowano konkurs na najpiękniejszy i najbardziej zadbany ogródek, z pewnością walczyłaby o zwycięstwo. - Tu u nas wszystko jest do tyłu. Nie ma pomysłu, żeby to rozruszać. Dobrze by było, żeby tu jakieś projekty były. Pracodawcy. Żeby coś się działo. Bo gdzie tu można pracować?

Pracować można w aptece. Albo na poczcie, chociaż niektórzy z mieszkańców mówią, że to kiepska poczta, bo pracująca tylko od 8 do 14, a w piątki od 14 do 20.

Pracować można też w Urzędzie Gminy albo w jednym z trzech sklepów.

- To charakterystyczne. Mamy trzy sklepy, ale żaden nie został założony przez mieszkańca naszej gminy - słyszymy w Starym Brusie. - U nas nikomu nic się nie chce. Nikomu nic się nie opłaca.