Małosolne na sucho

Składniki: 1,5 kg ogórków, pęczek kopru, główka czosnku, 3 woreczki spożywcze, 3 łyżki soli kamiennej, listek laurowy, ziele angielskie, pieprz

Wykonanie: obciąć końcówki większych ogórków, małe zostawić w całości. Podzielić ogórki na trzy części. Włożyć do woreczków, do każdego wsypać po łyżce soli kamiennej. Koper posiekać, podzielić na trzy części, dodać do ogórków. Czosnek obrać, posiekać, rozdzielić do ogórków. Do każdego woreczka wrzucić po 2 listki laurowe i 3 ziarna ziela angielskiego. Dodać po szczypcie świeżo zmielonego pieprzu. Zawiązać woreczki, zostawiając powietrze w środku. Schować do lodówki na godzinę. Wyjąć, odstawić w chłodne miejsce w kuchni. Co jakiś czas potrząsać woreczkami. Wieczorem można próbować. Na drugi dzień są znakomite. Podawać z miodem lipowym.

Sałatka z ogórków po chłopsku

Składniki: 1 kg ziemniaków, 1 cebula, 25 dag małosolnych ogórków, majonez, sól, pieprz.

Wykonanie: ziemniaki ugotować w mundurkach, obrać, pokroić w grubą kostkę. Ogórki pokroić w drobną kostkę, cebulę drobno posiekać. Po wymieszaniu składników z majonezem, doprawieniu solą z pieprzem włożyć sałatkę do lodówki na 2 godziny.