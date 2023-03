Kiedy były rektor politechniki zakłada mundur. Po co robią to Piłsudczycy?

A właściwie kilka idei: Co to jest wolność. Co to jest patriotyzm. Co to jest niepodległość. Co oznacza na sztandarze Bóg Honor i Ojczyzna – mówi gen. brygady Leszek Kalinowski, prezes Lubelskiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP i jednocześnie członek zarządu krajowego.

Kompania rozpoznawcza

– Ja byłem wychowany w duchu wolnościowym. Ciągle słuchałem co to znaczy niewola, dziadek uczył się pisać i czytać po rosyjsku, siedział kilka razy w areszcie za to że mówił po polsku, w 1914 roku wywieziono w głąb Rosji rodzinę. Potem, po powrocie, w czasie wojny uciekli do lasu, mieli kilka karabinów, trzy dni się tłukli się z wrogami i pogonili ich aż za Kowno. Drugi dziadek organizował w legionach drużyny strzeleckie, babcia opowiadała, że zabierał konie nawet w czasie żniw. W jednym z pomieszczeń przechowywał może 500 mundurów piłsudczykowskich.

U dziadków Józef Piłsudski był hołubiony, ja byłem wychowany w tym duchu dość mocno, jakby ktoś coś złego powiedział na Marszałka to dziadek poobrywał by mu uszy.

Dlatego wolą rodziny było, żebym poszedł do szkoły oficerskiej. Jeszcze jak dziadek żył, ja byłem porucznikiem dowódcą kompanii rozpoznawczej w Hrubieszowie, dziadek był dumny, gdy zostałem najmłodszym kapitanem w Polsce w wieku 27 lat. Najbardziej dumny jestem ze Złotego Medalu za Zasługi dla Ojczyzny, niewielu generałów taki ma – dodaje Leszek Kalinowski.

I dumnie wypiera pierś w mundurze piłsudczykowskim z szeregiem innych.

Szacunek do tradycji

Dumny z przynależności do Związku jest też prof. dr. hab. n. med. Andrzej Wysokiński, kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W Piłsudczykach dosłużył się już stopnia pułkownika.

– Byłem wychowany w rodzinie wojskowej. Mój dziadek w czasie I wojny światowej wstąpił w szeregi strzelców, potem wojskowym był ojciec. Mam wielką satysfakcję bycia członkiem związku. Odpowiada mi ta ideologia, lubię mundur – mówi wybitny kardiolog.