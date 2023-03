Matura 2023. Będzie trudniej czy łatwiej?

Na początek ważna uwaga: Nową maturę będą pisali tylko uczniowie liceów ogólnokształcących.

Maturzyści z techników zmierzą się jeszcze ze „starą” formułą. Różnica spowodowana jest tym, że nowy egzamin zdawać będą jedynie osoby, które naukę w szkole ponadpodstawowej w całości prowadziły w nowym systemie związanym z likwidacją gimnazjów (czyli 4-letnich liceach lub 5-letnich technikach). Pierwszy taki rocznik to właśnie obecni czwartoklasiści z liceów.

Jaka jest różnica między starą a nową maturą?

4 godziny

Na początek obowiązkowy język polski. W formule z 2015 roku na rozwiązanie arkusza z 11-13 zadaniami jest 170 minut. W nowej formule aż 240 minut (pełne 4 godziny!) ale zadań jest 11-22, a „w międzyczasie” napisać trzeba też notatkę syntetyzującą. W obu formułach oczywiście jest też wypracowanie. Będzie trzeba uwzględnić w nim dwa utwory literackie (w tym jeden z obowiązkowej listy lektur) oraz dwa konteksty np. kulturowe lub historyczne.

Różnica też w egzaminie ustnym. W nowej maturze zadania będą dwa. Pierwsze będzie pochodziło z tzw. listy otwartej. Drugie będzie się wiązać z analizą tekstu literackiego, tekstu na temat języka lub tekstu ikonicznego. W tym miejscu warto napisać więcej o pytaniach z listy jawnej, na której znalazło się ponad 200 pytań odnoszących się do lektur. Tak było do 1 marca. Wtedy minister edukacji Przemysław Czarnek poinformował o zmniejszeniu ich liczby do 110. Kiedy wcześniej padały takie sugestie, ministerstwo ich nie podchwyciło.

W ostatniej chwili

– Dobrze, że matura ma być łatwiejsza, ale poinformowaniem nas o tym naprawdę w ostatniej chwili było skrzywdzeniem osób, które poważnie przykładają się do nauki. Ja uczyć zacząłem się jeszcze w trzeciej klasie, bo lubię to robić systematycznie, a nie na ostatnią chwilę. Jak tylko pojawiła się lista pytań jawnych, to ja sobie na wszystkie odpowiedziałem. Robiłem takie notatki w internecie. Teraz okazuje się, że tylko traciłem czas, bo robiłem to w każdej wolnej chwili. A mogłem uczyć się w tym czasie czegoś innego albo po prostu wyluzować. Dlatego to mnie denerwuje – słyszymy od czwartoklasisty z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. – I naprawdę nie uspokaja mnie tłumaczenie, że to mi się może przydać podczas odpowiedzi na drugie pytanie. Może, ale nie musi.

Zmiany nastąpią także w części rozszerzonej egzaminu z języka polskiego. Maturzyści otrzymają 210 minut (zamiast 180 minut) na napisanie wypracowania o długości min. 500 słów na jeden z dwóch tematów, odwołując się do elementów zawartych w poleceniu, np. lektury obowiązkowej, wybranego kontekstu czy tekstów z dwóch różnych epok.

Prawda/fałsz

Mniejsze różnice w przypadku matematyki. Obie formuły zawierają podobną liczbę pytań (choć zrezygnowano z wysoko punktowanych zadań, na rzecz zwiększenia ich liczby). W nowej maturze pojawiają się jednak pytania znane uczniom z egzaminu ósmoklasisty: to zadania typu prawda/fałsz. Ograniczono natomiast wymagania dotyczące wielomianów oraz stereometrii. Usunięto zadania na dowód geometryczny, wzory skróconego mnożenia do potęg trzecich i zadania z brył obrotowych.

Na nowej maturze z języka angielskiego (to najczęściej wybierany język obcy) zadań będzie mniej. Wypowiedź pisemna bez zmian: od 80 do 130 pytań.

Brzmi w sposób skomplikowany? Osoby związane z przygotowaniem zmian twierdzą, że nowa matura ma nie być trudna.

– Na poziomie poszczególnych arkuszy zostały wprowadzone dostosowania, które uwzględniają to, co działo się w nauczaniu zdalnym. Oprócz ograniczenia wymagań, wprowadzono też korekty w katalogu lektur obowiązkowych. Nie uległ zmianie czas, to miało być i pozostaje 240 minut. Zmniejszona została także liczba zadań. Plany były takie, że maturzysta będzie musiał napisać wypracowanie na 400 słów i odwołać się do lektury wskazanej w arkuszu. To zostało zawieszone, maturzysta będzie musiał napisać krótszą pracę, bo na 300 słów. Będzie mógł odwołać się również do dowolnej, wybranej przez siebie lektury – podkreśla Marcin Smolik, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 7 lipca. W razie problemów poprawki w części ustnej odbędą się 21 sierpnia, a w części pisemnej: 22 sierpnia.