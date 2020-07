O tym co się stało w Lublinie, mówi cała Polska. Podniebny sektor do oglądania żużla

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Do tej pory kibice w Lublinie mieli szczęście do pogody podczas żużlowych spotkań. Jedynie w trakcie meczu z PGG ROW Rybnik zaczął padać lekki deszcz. Nie przeszkodziło to jednak ani w dokończeniu zawodów, ani w kibicowaniu.

- Cały czas obserwujemy prognozy pogody. Musimy brać pod uwagę burze czy deszcz, żeby w razie potrzeby szybko złożyć podnośniki - podkreśla Bieniaszewski.

Z racji tego, że kibice w koszach są kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt metrów nad ziemią, to muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

- Na początku mówimy im, że nie ma żadnego picia alkoholu, nie ma podskakiwania czy takich rzeczy. Dostają szelki dla bezpieczeństwa. Testów alkomatem nie robimy, ale jeśli widzimy, że ktoś jest pod wpływem, to absolutnie takiej osoby nie wpuszczamy - zaznacza lubelski przedsiębiorca.

Kibice są zachwyceni

Mecz Motor Lublin - MrGarden GKM Grudziądz z 21 podnośników obserwowało w sumie kilkadziesiąt osób. Czterech kibiców podzieliło się z nami swoimi wrażeniami.

Piotr Niemczyk (obserwował dwa mecze z podnośnika): Mecze ogląda się zdecydowanie lepiej, przede wszystkim dlatego, że z tej wysokości widać cały stadion. Widać też to, co się dzieje na torze, jak reagują ludzie i przy okazji panoramę miasta. Warunki są bardzo fajne. Jedyny mankament jest taki, że jak się siedzi na trybunach, to jest się bliżej zawodników. Jednak poza tym są same plusy. Widziałem zdjęcia podnośników w internecie, widziałem artykuły, ale nie sądziłem, że to pójdzie aż tak daleko. Jestem bardzo zaskoczony.

Piotr (dwa mecze): Lublin od wielu lat stoi żużlem. Nowemu zarządowi udało się wprowadzić klub do Ekstraligi. Tak jak w tamtym roku, przy braku jakichkolwiek obostrzeń, bilety rozchodziły się w kilka sekund, tak teraz 25 proc. biletów rozchodzi się jeszcze szybciej. Zapotrzebowanie było od samego początku i każdy się zastanawiał, jak by to zrobić, żeby jednak obejrzeć mecz na żywo, a nie w telewizji. Dla mnie to jest super sprawa. Dzięki firmie AB Trans, bo bez niej nie byłoby to możliwe, jest to również promocja dla miasta oraz klubu, który powinien być dumny z takich kibiców.

Paweł (dwa mecze): Śmiejemy się z kolegami, że jest to inny poziom kibicowania. Przede wszystkim, wrażeń dostarcza sama wysokość, która jest dość imponująca. Tak z kibicowskiego punktu widzenia, obserwowanie meczów z podnośnika odbieram pozytywnie, bo widać wszystkie ścieżki zawodników, którędy się napędzają, wszystkie najmniejsze ruchy. Z tej perspektywy można dokonać bardzo ciekawej analizy. Dla prawdziwego kibica żużla opuszczenie spotkania bez konkretnego powodu to duża trauma. Bardzo to przeżywam, jeśli muszę oglądać swoją drużynę na swoim torze w telewizji.

Kibic, który widział trzy spotkania z podnośnika: W tym miejscu, gdzie staliśmy po raz pierwszy - od strony ul. Rusałki - nie robiło to aż tak dużego wrażenia. Natomiast tam, gdzie teraz jesteśmy, z prawej strony stadionu, śmiem twierdzić, że widać wszystko lepiej niż z korony stadionu. Razem z panem Arturem mamy taki układ, że nawet jak otworzą trybuny w 100 proc., to i tak będziemy do końca w tym naszym „podniebnym sektorze”.

Kiedy „odmrożą” trybuny?

We wtorek miało wejść w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które umożliwiałoby kibicom zajęcie 50 proc. wszystkich miejsc siedzących na trybunach stadionów piłkarskich i żużlowych. Prace nad nim się jednak przedłużyły. Czy w najbliższy weekend więcej osób obejrzy zmagania żużlowców na żywo?

- Czekamy na rozporządzenie w tej sprawie - odpowiedział nam krótko we wtorek Przemysław Szymkowiak, menedżer ds. PR PGE Ekstraligi.

Motor na fali wznoszącej

Żółto-biało-niebiescy spisują się w tym sezonie bardzo dobrze. Jako jeden z dwóch zespołów w stawce (drugi to klub z Grudziądza) rozegrali wszystkie dotychczasowe spotkania w pierwotnym terminie i nie mają żadnych zaległości. Po sześciu meczach zajmują drugie miejsce w PGE Ekstralidze z dorobkiem 8 punktów.

Wygrali trzy starcia domowe z: Moje Bermudy Stalą Gorzów (53:37), PGG ROW Rybnik (59:31) oraz MrGarden GKM Grudziądz (58:32). Co ważne, pokonali również na wyjeździe Eltrox Włókniarz Częstochowa (47:43). Przegrali za to na inaugurację sezonu z Betard Spartą we Wrocławiu (35:55) oraz z mistrzem Polski Fogo Unią w Lesznie (37:53).