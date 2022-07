Kilkadziesiąt lat po wybuchu na niszczycielu. Poszukiwany mieszkaniec Lubelszczyzny z "Błyskawicy"

II wojna światowa (1939-1945)

„ORP „Błyskawica” to prawdziwy zabytek klasy zerowej wśród okrętów – uczestników wojen morskich. Jest najstarszym zachowanym niszczycielem – weteranem II wojny światowej i jedynym bojowym okrętem alianckim, który uczestniczył aktywnie w działaniach przez cały okres wojny – od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r.” – czytamy na stronie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Można powiedzieć, że w czasach największego konfliktu w historii polski niszczyciel działał na wielu frontach: na Morzu Północnym i Atlantyku, w kampanii norweskiej i ewakuacji wojsk sojuszniczych z Dunkierki, bronił Cowes przed atakami Luftwaffe, operował na Morzu Śródziemnym, wspierając Maltę i działania inwazyjne w Afryce Północnej, osłaniał lądowanie aliantów w Normandii. Z kolei już po wojnie wziął udział w akcji „Operation Deadlight” – niszczenia przejętych niemieckich U-bootów (okrętów podwodnych).

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni podaje, że w tym czasie przebył niemal 140 tys. mil morskich (według Kroniki Dywizjonu Niszczycieli Marynarki Wojennej, pisanej w czasach PRL w latach 1963-71, było to 146 tys. Mm – większą odległość pokonały jedynie ORP „Piorun” i ORP „Garland”, kolejno 218 tys. i 217 tys.), eskortował 85 konwojów (83 – według KDNMW), odbył 108 patroli bojowych. Do tego zniszczył, albo brał udział w zniszczeniu, 4 samolotów (prawdopodobnie nawet 7), 2 niszczycieli, 2 statków i kilku mniejszych jednostek, walczył także z okrętami podwodnymi (uszkodził 3 z nich, najwięcej z polskiej floty – według KDNMW). Jednak nie obyło się bez strat – „Błyskawica” trzykrotnie była poważnie uszkodzona, zginęło 5 marynarzy, a kolejnych 48 zostało rannych.

Jak podaje Kronika Dywizjonu Niszczycieli Marynarki Wojennej (ze względu na to, że została wydana w czasach PRL, warto traktować niektóre jej fragmenty z lekką rezerwą), „5 lipca 1947 roku jako pierwszy okręt powrócił z zachodu do kraju ORP „Błyskawica” pod dowództwem kmdr. ppor. Bolesława Romanowskiego. Powrót ORP „Błyskawica” otwiera nową kartę w dziejach polskich niszczycieli w chlubnej służbie dla Polski Ludowej”. Co ciekawe, ten dokument jest pełen szczegółowych opisów tego, co działo się z niszczycielem po II wojnie światowej – chodzi, między innymi, o uroczystości, które odbywały się na pokładzie, reprezentacyjne podróże morskie czy mniej chwalebne wydarzenia, jak zerwanie się tratwy, zalanie urządzeń elektrycznych czy tego, że jedna z torped spadła za burtę w czasie podnoszenia na pokład (sytuacja z 1962 roku: fale były wysokie, ale ktoś musiał po tę torpedę zejść – dokonał tego bosm. zaw. Edmund Wesołowski, zasługując tym samym na „uznanie i pochwałę Dowódcy Dywizjonu”).

9 sierpnia 1967

Jeszcze na długo po zakończeniu II wojny światowej okręt pozostawał w czynnej służbie. Jednak jego stan z roku na rok się pogarszał, mimo wielu remontów, co prawdopodobnie przyczyniło się w pewnym stopniu do tragicznych wydarzeń z 9 sierpnia 1967 roku.

– 9 sierpnia o godz. 8 wyszliśmy w morze całym dywizjonem: „Błyskawica”, „Grom”, „Wicher”. Ja miałem zmianę od godz. 4 do 8, także jak wyszliśmy, to miałem w pomieszczeniu G wolną wachtę i odpoczywałem, zdrzemnąłem się – wspomina Edward Gawenda, który służył na okręcie ORP „Błyskawica”. – Kiedy byliśmy pod Helem, to zaczął z komina lecieć czarny dym. Dowódca powiedział: „Kotlarze, nie dymcie!”. Wtedy podporucznik Malinowski wszedł do kotłowni, żeby sprawdzić, co się dzieje. O godz. 9.07, widziałem, bo zegar wisiał na ścianie, był wybuch.

Do eksplozji doszło w kotłowni. Potem wszystko działo się bardzo szybko: marynarze mieli otworzyć zawory bezpieczeństwa, zamknąć dopływ wody zasilającej oraz zamknąć pompy, które dostarczały paliwo.

– Dowódca działu szóstego, Bronisław Przybyła, otworzył właz do kotłowni i ta para, bo wytworzyło się ogromne ciśnienie, wypchnęła go na zewnątrz. Oparł się o relingi, twarz miał całą poparzoną. Kolega drenażysta podłączył wąż i prądownicę, ale bał się chyba trochę wejść, więc ja to od niego przejąłem. Zacząłem polewać kanały wentylacyjne, żeby skraplać parę. Schodziłem po trapie coraz niżej i na pierwszym stanowisku leżał jeden kolega, cały poparzony, nieżywy. Zszedłem na poziom kotłowni, a tam leżały ciała. Krzyczałem: „Koledzy, koledzy!”, ale nie było odzewu. Wyszedłem cały mokry, psychicznie byłem roztrzęsiony. Dowódca okrętu się mnie spytał, co się stało. Powiedziałem tylko: „Koniec” i w tym momencie zemdlałem – opowiada Edward Gawenda.