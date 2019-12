Szopy żadnej nie było, Jezus urodził się w grocie. Gdzie dziś narodziłby się Jezus Chrystus?

• Siedzimy w wehikule czasu i przenosimy się do Betlejem, gdzie rozegra się cud narodzin. Ale przecież Maria i Józef mieszkali w Nazarecie. Na zdrowy rozum: Jezus nie powinien narodzić się tam?

– Tak, ale tam był jeszcze wyższy rozum. Ludzie wszystkich czasów mają jakąś władzę nad sobą. Na dodatek Maria i Józef mieli nie tylko żydowskie władze, które nic nie znaczyły, ale władzę Cesarza. Cesarz chciał policzyć swoich poddanych i - jak czytamy w Ewangelii - zarządził spis ludności. Należało się udać tam, skąd rodzina Józefa pochodziła, z rodu Dawida, czyli do Betlejem. Zarządzenie Cesarza stało się zrządzeniem boskim. To jest paradoks.

• Czemu?

– Cesarz nie wiedział co robi. Zrządzenie boskie polegało na tym, że Józef wraca do swoich korzeni. Wraca jeszcze głębiej, wraca do starych proroctw. Maria i Józef pewnie o tym nie wiedzieli, byli zaaferowani całą sytuacją.

• Rodowód Jezusa jest co najmniej intrygujący. W Ewangelii św. Mateusza czytamy, że wśród przodków ziemskiej linii jest Rachab, nierządnica z Jerycha.

– Wszystkie kobiety, które tam są wymienione, są kobietami o trudnych życiorysach. Warto o tym pamiętać, bo my często pudrujemy Ewangelię. Proszę popatrzeć, jak bardzo nas Ewangelia uczy genderyzmu. Inna jest historia mężczyzn, jest chwalebna, a w historię kobiet jest wpisane jakieś upokorzenie. Nikt nie staje się z własnej woli nierządnicą. Jakieś trudne sytuacje ją w to wepchnęły. Rachab okazała się dzielną kobietą. Ewangelia jest realistyczna, niczego nie tuszuje. Jezus przychodzi do prawdziwych ludzi, a nie do ludzi, którzy chcieliby lepiej o sobie myśleć.

• Mamy podróż, siermiężną stajenkę, narodziny. I Józefa, męża Marii, która rodzi nie jego dziecko. To nie było łatwe dla prostego stolarza, zakochanego w pięknej Marii.

– Nie wiem, czy określenie prosty stolarz, a tak przedstawiany jest Józef, do tej sytuacji pasuje. Pamiętajmy, że Józef był Żydem. Każdy Żyd był najbardziej wykształconym człowiekiem w ówczesnym świecie. Każdy Żyd uczył się czytać, uczył się Tory, uczył się Pisma. Każdy Żyd był bardziej wykształcony niż przeciętny Rzymianin, a nawet Grek. Tym bardziej Józef musiał przeżywać ten dramat, bo koniec końców nie wiedział, o co tu chodzi. Ewangelia powiada, że do Józefa przyszedł Anioł, ale we śnie. We śnie, to znaczy, że nie bezpośrednio. W sny można wierzyć i można nie wierzyć. Tym bardziej widać wrażliwość Józefa - nie bójmy się tego słowa - na tajemnicę. Do końca naprawdę nie wiedział, w czym uczestniczy.

• Czy Maria mogła bać się reakcji męża?

– Oczywiście. Bała się reakcji męża i reakcji środowiska. Z Ewangelii wiemy, że Maria wystraszyła się słów anioła i odpowiedziała: Nie znam męża. To emfatyczne określenie. Mówiła Aniołowi, że to jest niemożliwe. W następnej frazie Ewangelii czytamy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. To są słowa Anioła. W tej całej sytuacji musimy dopuścić element mistyczny, bo nikt z nas Anioła nie widział. Ale Józefowi Anioł ukazuje się tylko we śnie, a do Marii przychodzi realnie. Kluczowe dla relacji o zwiastowaniu jest to, że Maria przeżyw lęk i zostaje od lęku wyzwolona. Maria musiała być, po ludzku biorąc, bardzo odważną kobietą, wtedy jeszcze młodą dziewczyną.