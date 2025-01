Teatr Stary w Lublinie: Wszystkie bilety sprzedały się w 38 minut

• Ile w minionym roku w Teatrze Starym odbyło się wydarzeń?

– W roku 2024 mieliśmy 184 wydarzenia repertuarowe. To jednak nie wszystko, bo w teatrze odbywają się także imprezy organizowane we współpracy z lubelskimi uczelniami oraz innymi instytucjami kultury. W sumie to ponad 200 wydarzeń zorganizowanych w ciągu roku. Dodatkowo w wybrane weekendy i dni Teatr można zwiedzać – na specjalne życzenie grup zorganizowanych także z przewodnikiem.

• Jaka była frekwencja na wszystkich wydarzeniach?

– W wydarzeniach zorganizowanych w Teatrze Starym w 2024 roku wzięło udział blisko 18 tyś. widzów. To jak na tak małą instytucję (nasza sala ma tylko 165 miejsc), bardzo dobry wynik.

• Które wydarzenie było w ubiegłym roku rekordowe pod względem frekwencji?

– Na bardzo wielu wydarzeniach mamy 100 proc. frekwencję – należą do nich z pewnością spektakle teatralne z gwiazdorską obsadą. W zeszłym roku wystąpił u nas m. in. Jan Peszek, Maria Seweryn, Andrzej Grabowski czy Krzysztof Głuchowski, koncerty – tu wymieniłabym wszystkie „Siesty w drodze”, koncert „Sobramesa” Anny Marii Jopek, Smolika i Keva Foxa, Dr Misio, Hanny Banaszak czy Mikromusic. Są wydarzenia, które wyprzedają się w mgnieniu oka, np. bilety na koncert Krystyny Prońko sprzedały się nam w 38 minut.

Dużym sukcesem okazał się także zainaugurowany w 2024 roku cykl „Kino Lubelskie”, w którym prezentujemy produkcje filmowe związane z Lublinem lub tu kręcone. W tym roku będziemy rozwijać ten cykl. Nieustającą popularnością cieszy się „Bitwa o kulturę/lietarturę”. Spotkania poświęcone Radiowej Trójce (z Michałem Nogasiem i Agnieszką Szydłowską), feminatywom (Maciej Makselon), z reportażystą Wojciechem Jagielskim czy pisarkami: Agatą Tuszyńską i Sylwią Chutnik były dużymi frekwencyjnymi sukcesami.

Dodatkowo Bitwy oglądane są także w streamingu przez widzów, którym nie udało się zdobyć wejściówek i widzów spoza Lublina; tutaj nie prowadzimy szczegółowych statystyk, ale wiemy, że takich odbiorców także jest sporo. Dzięki uruchomionej w grudniu Mediatece, na naszej stronie internetowej można oglądać wszystkie archiwalne spotkania z tego cyklu – to kolejny sposób do docierania do naszej publiczności, a także okazja do powrotu do archiwalnych wydarzeń i zapoznania się z nimi.

• Można mówić o trendach wśród publiczności? Co się zmieniło w porównaniu z poprzednimi latami?

– Oczywiście największym zainteresowaniem cieszą się największe gwiazdy oraz wątki w danym momencie rozpalające opinię publiczną. Staramy się trzymać rękę na pulsie i zapraszać znanych i inspirujących gości oraz poruszać te atrakcyjne i wartościowe dla naszej publiczności tematy. W ostatnim roku mamy takie spostrzeżenie, że ludzie – po okresie pewnego wyłączenia z uczestnictwa w życiu kulturalnym związanym z pandemią i wybuchem wojny w Ukrainie – mają dużą potrzebę uczestnictwa w wydarzeniach na żywo; nie za pośrednictwem social mediów, co sprawia, że nasza sala jest pełna.

• Jaki jest profil publiczności?

– Staramy się docierać z ofertą do widzów o różnych zainteresowaniach: mamy seanse kinowe, spotkania, koncerty, wydarzenia dla dzieci oraz – oczywiście – spektakle teatralne, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Możemy się pochwalić także tym, że mamy widzów z wszystkich kategorii wiekowych. Cieszy nas to, że np. na wydarzenia dla dzieci przychodzą całe rodziny – dzieci z rodzicami lub dziadkami.

Świetnym przykładem jest tu pokaz filmu ”Dzieci z Bullerbyn” – na specjalne życzenie widzów dodaliśmy dwa seanse, w których uczestniczyli zarówno widzowie młodsi, którzy nigdy nie widzieli filmu, jak ich rodzice i dziadkowie, którzy mają do tego tytułu duży sentyment i chętnie do niego wrócili.

• Zauważają państwo wzrost zainteresowania ofertą Teatru czy może spadek zainteresowania?

– Zainteresowanie ofertą Teatru jest cały czas wysokie. Jako instytucja impresaryjna mamy bardzo zróżnicowaną ofertę, i wciąż pojawiają się w repertuarze nowe, ciekawe propozycje. Staramy się być na bieżąco w życiu kulturalnym i umożliwić udział lubelskiej publiczności np. w spektaklach, które były nagradzane na festiwalach i głośnym echem odbiły się w przestrzeni publicznej. Podobnie jest z ofertą koncertów, filmów (którym często towarzyszą także spotkania z twórcami) czy spotkań – zapraszamy ciekawych twórców, artystów i osobistości świata (pop)kultury (np. podcasterów, influencerów) reporterów, a także naukowców. Są oni w stanie oczarować i zaciekawić naszą publiczność i tym sposobem w Teatrze pojawiają się nowe osoby, które przychodzą z zamiarem uczestniczenia w tylko jednym wybranym wydarzeniu, a potem decydują się na udział w kolejnych. Cieszy nas także to, że w ciągu 13 lat działalności Teatru udało się nam zbudować społeczność stałych widzów, których często znamy nie tylko z widzenia. Są oni bardzo zaangażowani w życie teatru, bardzo z z nami zżyci.

• Jakie są plany na najbliższe miesiące?

– Obecnie jesteśmy skoncentrowani na naszej nowej premierze: spektaklu muzycznym „OK.NO” z udziałem Elizy Borowskiej i Wojtka Mazolewskiego, opartym na twórczości amerykańskiej pieśniarki Patti Smith. Szykujemy także – w ramach niespodzianki dla naszych Widzów – pakiet specjalnych wydarzeń urodzinowych zaplanowanych na początek marca: m. in. pierwszy w Teatrze Starym koncert Krzysztofa Cugowskiego.