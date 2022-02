Wojna? Mamy wojnę od 8 lat. Ukraińcy mieszkający w Lublinie mówią o nowym zagrożeniu

Ostatnie tygodnie to coraz większe liczby żołnierzy przerzucane przez Rosję stopniowo nad granicę ukraińską. Według źródeł amerykańskich może tam być już nawet ponad 100 tysięcy ludzi. W tym miesiącu planowane są też wspólne z Białorusią manewry wojskowe, również blisko granicy z Ukrainą. W odpowiedzi w tym tygodniu prezydent USA Joe Biden zatwierdził wysłanie do Polski, Niemiec i Rumunii dodatkowych 3 tysięcy żołnierzy. Do Polski najwięcej: 1700 wojskowych. Ukraińcy również mobilizują swoich rezerwistów i szykują się do otwartego konfliktu. Chociaż dla nich to nic nowego, bo prawie każdy miał kogoś bliskiego na wojnie trwającej już od 2014 roku. Niektórzy odwiedzają też groby bliskich, którzy na tej wojnie zginęli.

Linia frontu na życiach żołnierzy

45-letnia Iryna Shevchenko była dziennikarką w Charkowie, prowadziła programy telewizyjne, wyjeżdżała w delegacje do Niemiec i Polski. Ale w 2017 roku uznała, że nie da rady dłużej mieszkać kilkadziesiąt kilometrów od granicy ukraińsko-rosyjskiej. – Może komuś udaje się przymykać oko, że tuż obok jest wojna, ale ja już nie mogłam tak dłużej. Kiedy pojawiła się możliwość mniej więcej pasującego mi kontraktu w Polsce, zabrałam córkę i wyjechałam – mówi Iryna. Do Lublina przyjechała w 2017 roku. – Tęsknię do tego co straciłam, za pracą twórczą, codzienną inspiracją. Ale nie wiem czy powrót do Ukrainy będzie jeszcze możliwy. Dużo się zmieniło. I córka chodzi tu do liceum i wiąże swoją przyszłość z Polską.

Niedawno Iryna odwiedziła swój rodzinny Charków. Powód był smutny: pogrzeb mamy. – Byłam w szoku po tym, co zobaczyłam w mieście. To zagrożenie, to nie jest iluzja, tylko rzeczywistość. Mężczyźni są mobilizowani do wojska. Rezerwiści już mają informację, gdzie mają się stawić w przypadku agresji – mówi.

Mówi, że ludzie są twardzi ale bardzo zestresowani. Jej zdaniem wsparcie międzynarodowe i sankcje wobec agresora są niezbędne. Dodaje, że poza Ukrainą nie czuje się tego, że tam cały czas jest wojna.

– Przejrzałam swoje informacje na Facebooku sprzed kilku lat. A tam cały czas wiadomości, że nie żyje czyjś brat, ojciec czy sąsiad. Wszyscy zginęli na wojnie. Ze strony Polski wydaje się, że Rosja dostała Donbas i koniec. A przecież linia frontu trzyma się na życiach ukraińskich żołnierzy.

Kiedy rozmawiamy, Iryna kilka razy używa sformułowania „pewien prezydent naszego sąsiada”. Pytam, dlaczego nie wypowiada nazwiska Władimira Putina. – To nie jest dla mnie sympatyczna figura.