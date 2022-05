Zły naczelnik, szef-służbista czy zemsta rozdzielonych kochanków? Co się dzieje w laboratorium policji w Lublinie

Anonimowa ankieta

Czynności wyjaśniające rzecznika zakończyły się w lutym.

– Zebrany materiał nie daje podstaw do zakwalifikowania zachowania Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie wobec pani osoby, którym można przypisać cechy nękania lub charakter mobbingowy – napisała rzecznik dyscyplinarna. – Jednak z uwagi na zawarte treści w przedłożonych notatkach służbowych policjantów i pracowników cywilnych wskazujących na niewłaściwą atmosferę panującą w LK KWP, spowodowaną w przeważającej części postawą naczelnika, zlecone zostanie Sekcji Psychologów KWP zbadanie środowiska pracy/służby.

– W tej ankiecie wyszło, że 80 proc. wydziału ma konflikt z naczelnikiem. Wszystkie sytuacje mają związek z nim, a nie ma konfliktu między pracownikami – mówi jeden z naszych rozmówców.

– Podkreślamy, że będziemy sprawę monitorować i zapowiadamy m.in. przeprowadzenie kolejnej ankiety po kilku miesiącach, aby sprawdzić, czy sytuacja uległa poprawie – informuje kom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy KWP w Lublinie i dodaje: – Warto zaznaczyć, że policja, jako jedna z nielicznych instytucji, rozpatruje i podejmuje czynności w celu wyjaśnienia wszystkich uwag i skarg dotyczących działalności policji, również tych anonimowych.

Służbista i zakochana para

Są też policjanci, którzy naczelnika bronią.

– To osoba trudna w kontaktach. Specyficzna. Gość ma nastawienie typowo służbowe i właśnie to może się niektórym nie podobać. Do wszystkiego podchodzi regulaminowo – słyszymy. – Poza tym to człowiek, który nie ma mimiki twarzy. Ściana. Brak takiej pozawerbalnej komunikacji nie każdy dobrze odbiera. Ale to nie oznacza mobbingu!

– W wydziale pracuje ok. 80 osób i niektórzy nie mają żadnych problemów. Albo rozumieją sytuację. Izolowanie pracowników? Przecież mieliśmy covid. Uwagi co do stroju? Przecież w laboratorium trzeba chodzić w fartuchu. Kropki stawiane za spóźnienia? To chyba w pracy normalne – nasz rozmówca zbija kolejne zastrzeżenia. – Że facet ma plecy, bo naczelnikiem kadr w policji był jego ojciec? To było kilkanaście lat temu. Ma poparcie, bo szefem wydziału kontroli jest jego brat? Jest nim od pół roku, a poza tym ten wydział sprawą się nie zajmował.

W rozmowach przewija się też wątek obyczajowy.

– W laboratorium był taki romans. Pracownik pracował na jednym piętrze, a pracownica na innym. Oboje cały czas przesiadywali u niej. A potem była decyzja żeby panią przenieść do innego budynku, po drugiej stronie miasta. To z tym romansem zresztą nic wspólnego nie miało, bo chodziło o wprowadzenie ułatwień m.in. dla pokrzywdzonych. Tylko, że im się to nie spodobało – słyszymy.

Dalej pada sugestia, że to właśnie ta para „w zemście” zaczęła rozsyłać anonimy. – Bo przecież wcześniej skarg nie było!

– Były znacznie wcześniej – ripostuje jednak inny pracownik laboratorium, który odszedł z niego kilka lat temu. Przyznaje, że jednym z głównych powodów decyzji była atmosfera pracy stworzona przez naczelnika. – Wiem, że jeszcze zanim ten mężczyzna (który ma mieć romans – przyp. aut.) przyszedł do nas do pracy, to co najmniej dwie osoby chodziły do komendantów mówiąc o złej sytuacji. Sam byłem na takiej rozmowie z zastępcą komendanta i dwoma naczelniczkami. Tylko jedna z nich była zainteresowana kilkoma sytuacjami jakie przedstawiłem. Dopytywała. Widać było, że wie o sprawia i że miała wcześniejsze zgłoszenia.

– Jaki był efekt tego spotkania? – dopytuję.

– Reakcji nie było – mówi mężczyzna. – O tej sprawie wiedzą wszyscy. Nie tylko w Lublinie, ale nikt nic nie robi.

I dodaje: – Mimo to niektórzy starają się zmienić sytuację. Boją się, że nie wytrzymają psychicznie. Był już taki przypadek. Wielu musi się jednak troszczyć się o rodziny dlatego zaciskają zęby i biją brawo naczelnikowi. Ja temu człowiekowi dobrze życzę. Niech sobie szczęśliwie żyje, ale z dala ode mnie.

– Ten romans to głupota. Plotka – komentuje inna pracownica. – W laboratorium tak to jest, że wystarczy, że dwie osoby innych płci rozmawiają ze sobą i już się roznosi. Sama o sobie też to słyszałam, a przecież wiem najlepiej, że nic nie było na rzeczy. O takiej młodszej koleżance też słyszałam, że mieszka z kolegą z pracy. To też głupoty. Podobnie jak to, że przed tym rzekomym romansem skarg nie było. Były.

Problem współczesnej rzeczywistości

Na początku lutego Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wysłał do miejskich i powiatowych komendantów, kierowników komórek organizacyjnych i dowódców OPP pismo przypominające o wdrożonej „Procedurze Antymobbingowej, Antydyskryminacyjnej, Antykonflikotowej”.

– Mobbing i dyskryminacja w miejscu służby/pracy są problemami współczesnej rzeczywistości – pisze komendant Artur Bielecki. – Zjawiska te zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii i braku inicjatyw oraz aktywności. (...) Sytuacje konfliktowe o charakterze mobbingu mają negatywny wpływ nie tylko na jakość i efektywność świadczonej przez osoby zatrudnione pracy, ale także na atmosferę stosunków interpersonalnych, stan zdrowia pracowników i ich ogólne samopoczucie psychiczne.

Naczelnik rozmawiać nie chce

Chciałam porozmawiać z naczelnikiem i poprosić go o ustosunkowanie się do zarzutów.

Rzecznik lubelskich policjantów stwierdził jednak, że „takiej praktyki nie ma” i to on odniesie się do sprawy, co też uczynił. 22 kwietnia o podjęte kroki spytałam też mailowo adresatów listopadowego anonimu.

Odpowiedziało tylko MSWiA odsyłając mnie do rzecznika Komendanta Głównego Policji. Ten także przekazał temat rzecznikowi lubelskiej Komendy Wojewódzkiej Policji.