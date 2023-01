13 nowych fotoradarów w lubelskim i drakońskie kary, czyli 2023 za kółkiem

Nowelizacją przewidziała też sytuację m.in. osób leasingujących auta czy jeżdżących współdzielonym lub pożyczonym samochodem. W takich przypadkach nie może dojść do konfiskaty. Kierowcy będą musieli zapłacić spore kary.

Trzeba będzie uiścić opłatę wynoszącą równowartość średniej rynkowej wartości tego pojazdu lub określonej w polisie AC, jeżeli taka jest zawarta. Nieważne, czy kierowca spowodował wypadek i zniszczył doszczętnie samochód, czy został zatrzymany na kontrolę i auto jest w pełni sprawne. Zawsze będzie to kwota pełnowartościowego samochodu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku kierowców zawodowych. Często poruszają się oni pojazdami, których nie mogliby spłacić, np. drogimi maszynami rolniczymi, ciężarówkami czy autobusami. Wtedy sąd nałoży na nich obowiązek wpłaty co najmniej 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wyższe wyroki

Sama konfiskata to nie jedyne zaostrzenie przepisów Kodeksu karnego. Zmienią się także zakresy lat pozbawienia wolności, które mogą usłyszeć osoby prowadzące w stanie nietrzeźwym. Znikną grzywny dla tych, którzy któryś raz zostaną złapani za jazdę pod wpływem. Zastąpi je obowiązkowy pobyt w zakładzie karnym.

Jeśli kierowca spowoduje wypadek, spędzi minimum 3 lata w więzieniu. W przypadku ofiar śmiertelnych, najkrótszy okres pobytu wydłuży się do 5 lat. Za doprowadzenie do ciężkich obrażeń lub śmierci grozi maksymalna kara pozbawienia wolności wzrośnie do 16 lat, dziś jest to 12 lat.

Nowe przepisy o konfiskacie pojazdów wejdą w życie pod koniec grudnia tego roku. Nowelizacja Kodeksu karnego określa procedurę odebrania samochodu. Za prowadzenie pod wpływem alkoholu policja najpierw tymczasowo zajmie auto na okres do 7 dni od złapania kierowcy. Następnie sprawa trafi do sądu, który zatwierdzi przepadek lub nałoży karę na nietrzeźwego.

OC pojedzie w górę?

Kolejna niedobra wiadomość. Na horyzoncie już rysuje się podwyżka obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jest to pokłosie m.in. wysokiej inflacji i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z listopada minionego roku.

KNF wprowadziła nowe wytyczne, które określają jakość obsługi szkód. Ich założeniem ma być wprowadzenie dla całego rynku wspólnego standardu likwidacji szkód. Na jego podstawie kierowcy mieliby otrzymywać m.in. szczegółowe informacje o pochodzeniu i jakości części, które posłużą do napraw auta, a ubezpieczyciele będą zobowiązani do wyceniania szkód w taki sposób, by po naprawie pojazd był jak najbliżej stanu nowości.

– Wysoka inflacja oraz rekomendacje KNF sprawiły, że rosną koszty związane z odszkodowaniami. Drożeją ceny części czy praca mechaników. W związku z tym przede wszystkim szkodowi kierowcy mogą się spodziewać stopniowego wzrostu cen polis OC komunikacyjnego. Jego skala jest jednak obecnie trudna do określenia. W przypadku Warty stosujemy bardzo indywidualne podejście do klienta, wyliczając cenę w oparciu o kilkaset czynników. Dlatego, jeśli wystąpi zmiana ceny, to nie będzie ona taka sama dla każdego i dla znaczącej większości klientów nasza oferta będzie nadal atrakcyjna – mówi Dawid Korszeń, rzecznik prasowy TUiR i TUnŻ Warta SA. Warto dodać, że średnia cena policy OC w naszym województwie wynosiła w ubiegłym roku 444 zł i była jedną z najniższych w kraju.