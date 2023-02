Samochód, w jakim doszło do „wypadku” Hanki Mostowiak sprzedano dwa lata później. Kupił go Piotr Stręciwilk z Janowa Lubelskiego.

– Kupiłem go w Warszawie od firmy, która zajmowała się wynajmowaniem samochodów do filmu. Wiedziałem, że to „ten” samochód, ale prawdę powiedziawszy, nie to było dla mnie najważniejsze. Wcześniej jeździłem Mazdą 626 i szukałem po prostu właśnie takiego modelu– mówi Stręciwilk i przyznaje, że samochód większą furorę niż na nim, wywoływał na parkingach.

Zdarzało się, że ludzie robili sobie przy nim zdjęcia. Miłośnicy słynnej sceny w kartonach nigdy nie mieli problemów z rozpoznaniem auta, bo jeździ ono wciąż na tych samych tablicach rejestracyjnych co w filmie.

W niedzielę samochód został ponownie wystawiony na sprzedaż. Za wyprodukowany w 1996 r. model benzynowy o pojemności 1900 cm3 i mocy silnika 100 KM o przebiegu zaledwie 105 tys. km właściciel chce otrzymać 16 tys. zł.

– Auto dla fanów filmu, jeśli jeszcze tacy są – pisze w ogłoszeniu i dodaje: – Auto trochę do ogarnięcia z racji tego, że już długo stoi. Ale ma mały przebieg i może jeszcze długo posłuży. Posiada oryginalny katalizator i jest na chodzie. Odpalane od czasu do czasu. Posiada przegląd i OC opłacone w grudniu na cały rok.

Zainteresowanie jest duże. Telefon zaczął dzwonić niemal natychmiast po dodaniu ogłoszenia.

– Wiele osób nie dowierza, że to właśnie ten samochód. Mówię im, jak można to udowodnić – śmieje się pan Piotr. – Jest też sporo dowcipów. Rozmówcy pytają, czy w zestawie jest Hanka lub przynajmniej kartony. Są też pytania o to, czy zostały jeszcze jakieś rzeczy po produkcji serialu.

Żeby podbić zainteresowanie, pan Piotr dopisał w anonsie, że w innej aukcji sprzedaje ręcznie robione przez jego żonę opaski Hanki na głowę.