Nissan 350z - Japoński Dream Car - Do Wozu! odc.3

Euro 2024: Holandia - Francja 0:0, czyli pierwszy bezbramkowy remis, który wyeliminował Polskę z turnieju

O takich meczach mówi się: z dużej chmury mały deszcz. Jedno z ciekawszych spotkań fazy grupowej pomiędzy Holandią, a Francją zakończyło się bezbramkowym remisem. Co ciekawe, to pierwszy wynik 0:0 podczas mistrzostw Europy w Niemczech. Niestety, ten rezultat oznacza też, że Polska jako pierwsza reprezentacja na Euro 2024 straciła szanse awans do fazy pucharowej.