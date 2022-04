Umowa podpisana. Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej będzie szersza

100 km S19

Cały czas trwają prace nad powstaniem pełnej S19 od granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego. Trasa została podzielona na sześć odcinków o łącznej długości ok. 100 km.

Granica woj. lubelskiego i mazowieckiego - Międzyrzec Podlaski, podpisana umowa na realizację,

Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski, trwa przetarg na realizację,

Radzyń Podlaski - Kock, trwa przetarg na realizację,

obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni), podpisana umowę na realizację,

Kock - Lubartów, trwa przetarg na realizację,

Lubartów - Lublin, podpisana umowa na realizację, trwa opracowywanie projektu budowlanego i materiałów do ZRID.

Nie idzie to bez problemów. Jak ostatnio pisaliśmy, dokumenty potrzebne do budowy odcinka Lublin – Lubartów miały zostać złożone w lutym, ale przeciągają się prace nad dokumentacją. Nowy termin to dopiero czwarty kwartał tego roku. Problem jest także z podpisaniem umowy na zaprojektowanie i wybudowanie fragmentu od Lubartowa i Kocka. GDDKiA wskazała najtańszą ofertę – to firma Strabag, która chce 393,2 mln zł – ale tę decyzję zaskarżyło do Krajowej Izby Odwoławczej konsorcjum Rubau Polska i Poltores. Walczyło o zamówienie, oferując 389,9 mln zł. Dyrekcja w ogóle nie analizowała tej propozycji, jako niezgodnej z wymaganiami. KIO jednak uznało protest konsorcjum i teraz trzeba wszystkie oferty ocenić ponownie.