Walczący z punktami. Kierowcy szturmują WORDy w Lublinie i regionie

Mniej w kasie

Zmiany, które zaczną obowiązywać za kilka dni, mają też złą stronę. – WORD-y są jednostkami samofinansującymi się. Nie ukrywam, że wpływy z opłat za kursy to znacząca część naszego budżetu – przyznaje dyr. Kulig.

Ale według nieoficjalnych doniesień, Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad kolejnym rozporządzeniem, w myśl którego kursy wrócą. Ale w innej formie. Chodzi o to, że jeżeli kierowca osiągnie limit punktów karnych, będzie musiał obowiązkowo przejść szkolenie dodatkowe. Ma być znacznie droższe i trwać nawet kilka dni.

I jego ukończenie nie będzie oznaczać odpisania punktów: te znikną z konta kierowcy dopiero po dwóch latach. – A nie jak obecnie po roku. Ten czas dwóch lat będzie liczony nie od momentu ukarania, ale od opłacenia mandatu – wyjaśnia nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Więcej za jednym zamachem

Kwestia punktów to nie jedyne wrześniowe zmiany na drogach. Zwiększy się także limit punktów, jakimi za jedno wykroczenie może być ukarany kierowca. Obecnie to 10 punktów, a już w połowie września będzie to 15. Takie kary są zarezerwowane dla najpoważniejszych występków, jak np. spowodowanie wypadku drogowego czy ominięcie pojazdu, który zatrzymał się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszym.

Kolejna zmiana dotyczy drogowej recydywy. Jeżeli kierowca zostanie złapany na tym samym wykroczeniu kolejny raz w ciągu dwóch lat, to kwota mandatu będzie liczona razy dwa.

– Dotyczy to 20 wykroczeń drogowych – przypomina nadkomisarz Andrzej Fijołek i zaznacza: – Tylko kwota mandatu zostanie podwojona. Liczba punktów karnych pozostanie na tym samym poziomie.

Na przykład przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h – jest mandat 800 zł; a będzie (w przypadku recydywy) już 1600 zł.

Wciąż jeździmy za szybko

Lubelska policja odnotowała w minione wakacje 224 wypadki, w wyniku których 26 osób zmarło. Obrażenia odniosło 241 osób. W tym samym okresie zeszłego roku doszło do 290 wypadków, w których zginęły 33 osoby, a 257 zostało rannych.