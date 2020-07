Lubelskie pianistki zagrały jak z nut na konkursie w Atenach. "Jest to dla nas ogromne wyróżnienie"

Rozmowa z Dorotą Turkiewicz-Hanaj, lubelską pianistką, laureatką konkursu Muse International Music Competition 2020 w Atenach

• Towarzyszą pani jeszcze emocje po ogłoszeniu wyników konkursu?

- Cały czas jest pewien rodzaj ekscytacji, dlatego że jest to wyjątkowy konkurs. Daje możliwość osobom po 30. roku życia wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Zazwyczaj takie konkursy są dla muzyków do wieku akademickiego albo do 30. roku życia. Potem niewiele jest już możliwości sprawdzenia się. To dobrze, że jest jeszcze taka motywacja dla dojrzałych ludzi.

• Wnioskuję, że między paniami musi być dobra „chemia”, bo wykonywałyście wspólnie utwory na cztery ręce i na dwa fortepiany.

- Oczywiście. Gramy na cztery ręce i na dwa fortepiany, aczkolwiek większy problem logistyczny i z organizacją prób jest wtedy, kiedy potrzebujemy dwóch fortepianów. W Lublinie nie jest zbyt łatwo takie rzeczy załatwić, dlatego niektóre konkursowe nagrania powstawały w szkole muzycznej w Warszawie. Natomiast tutaj w Lublinie jest nam łatwiej ćwiczyć na cztery ręce albo na fortepianie i pianinie, co jest nieco inną formą pracy, ale lepsze to niż nic.

• Kto ocenia nagrania konkursowe i co bierze pod uwagę?

- Jest to międzynarodowa kadra akademicka, więc są to profesjonaliści. Podejrzewam, że jest kilka kryteriów, tak jak w każdym konkursie. Na pewno punkty są przyznawane za interpretację, za zgodność z założeniami tekstu muzycznego, za swobodę i dowolność w interpretacji. W przypadku duetów również za zgranie, za to, żeby wyznaczyć, kto jest w danej kompozycji stroną wiodącą.

• W tym roku to już kolejny sukces waszego duetu. Wcześniej zdobyłyście nagrodę również na konkursie w Belgradzie.

- Tak, to był również konkurs tego samego typu. Program był troszkę krótszy niż w Atenach, dlatego nie mogłyśmy tam zaprezentować, na przykład, utworu na dwa fortepiany, który sam w sobie trwa około 10 minut, a całość nagrania nie mogła być dłuższa niż 12 minut. W Atenach była możliwość przygotować dłuższy, 40-minutowy repertuar.

• Zmierzyłyście się panie z kompozycjami lubelskiego artysty Ludomira Michała Rogowskiego. Jego muzyka nie jest jeszcze rozpoznawalna.

- Myślę, że jego muzyka jest zbyt mało znana. To się powoli zmienia, dzięki inicjatywom podnoszącym jego rangę i popularyzującym jego twórczość. W ciągu najbliższych kilku lat sytuacja na pewno się zmieni. Być może uda się zorganizować jakieś większe wydarzenia jego imienia, pokazać szerszemu gronu odbiorców jego różne kompozycje, a jest na tym polu dużo do odkrycia i to jest właśnie ekscytujące, ponieważ można zaprezentować publiczności coś zupełnie innego, czego jeszcze nie słyszeli.

• Kiedy spojrzy się na listę laureatów tego konkursu w różnych kategoriach, to widać, że nagrody otrzymuje wielu Polaków. Czy jest to budujące, że odnoszą sukcesy na międzynarodowej arenie?

- Tak, bo to już nie jest taka bardzo zamknięta społeczność, lecz faktycznie mamy możliwość, dzięki nowym technologiom, po prostu wysłać nagranie i zostawić go do oceny profesjonalistom. W konkursie było wiele grup wiekowych - i maluchy, i młodzież, i takie osoby jak my z Ulą. To jest super, bo to zawsze jest wielką motywacją do dalszej pracy, tym bardziej dla dzieci. To bardzo fajnie, że w Polsce nauczyciele są w stanie zorganizować swoim uczniom tego typu wyzwania, mimo że wymaga to od nich znacznie większej pracy: przygotować dziecko do konkursu, znaleźć kogoś do rejestracji nagrania i tak dalej. To wymaga od nauczyciela pewnej otwartości na nowe technologie, ale jak widać, jest to już coraz bardziej powszechne.

• Pani również współpracuje z młodzieżą?

- Mam za sobą pedagogiczną karierę. Teraz akurat mam przerwę ze względu na inne zobowiązania muzyczne. Przez kilkanaście lat uczyłam jednak w szkole.

• Przez te wszystkie lata widać było, że młodzież garnie się do muzyki? W konkursie brały udział dzieci, które potrafią już bardzo dobrze grać w młodym wieku.

- Na pewno są takie dzieci. To jest też duże szczęście, żeby w swojej karierze pedagogicznej trafić na takiego ucznia. Trzeba pracować z bardzo różnym gronem uczniów. Co prawda dzieci są teraz bardzo obciążone, mają wiele różnych zajęć, nie do końca są skoncentrowane tylko na jednym hobby. Tylko te jednostki, które się zakochają od początku mają szanse na tego typu wyjazdy i konkursy. Na pewno to się zmienia i idzie w bardzo dobrym kierunku.

• Ma pani w swoim muzycznym portfolio także występy z grupami, które grają rocka czy muzykę progresywną. To odskocznia od muzyki klasycznej?

- Na pewno tak. Myślę, że w moim przypadku właśnie połączenie dwóch odmiennych muzycznie światów, w jakich się poruszam, jest moją mocną stroną. Wiele przyjemności sprawia mi to, że czerpię z różnych rodzajów muzyki. Jako muzykowi sesyjnemu, aranżerowi oraz kompozytorowi w muzyce rozrywkowej bardzo dużo daje mi wykształcenie muzyczne, typowo klasyczne. Jeżeli przygotowuję jakiś projekt rockowy, to w tym przypadku moje umiejętności klasyczne wnoszą do niego też zupełnie inne, świeże spojrzenie. Natomiast doświadczenie grania kolektywnego muzyki rozrywkowej, dało mi, myślę, więcej luzu scenicznego, co procentuje, kiedy koncertuję z repertuarem klasycznym. To wszystko się bardzo fajnie uzupełnia.

• Jak znaleźć na to wszystko czas?

- (śmiech) Na pewno bywa ciężko, ale kiedy kochasz to, co robisz większość problemów znika. Mam szczęście mieszkać w takim miejscu pod Lublinem, gdzie jest wszystko pod ręką: zarówno pianino klasyczne, jak i własne studio z instrumentami elektronicznymi, więc potrzebna jest jedynie dobra organizacja czasu pracy.

• Nad czym pani teraz pracuje?

- W tej chwili zbieram pomysły na nowe piosenki dla zespołów oraz poszerzam swój repertuar klasyczny o nowe kompozycje. Czas izolacji z powodu wirusa daje mi możliwość wyciszyć się i poszukać zupełnie nowych inspiracji muzycznych.

• Ostatnio gra pani z zespołem The Underground Man, zgadza się?

- Tak. Obecnie, jak dla większości zespołów w czasie pandemii, jest to czas gromadzenia pomysłów na nowy materiał płytowy i koncertowy.