Romuald Lipko, legenda polskiej muzyki, we wspomnieniach innych artystów

Kompozytor, kolega, mentor

Marek Raduli (muzyk, gitarzysta, m.in. Budki Suflera czy Bajmu)

- Bez wątpienia Romuald Lipko był niepowtarzalnym artystą. Historia naszego kraju jest z nim już nierozerwalnie związana. Ja traktuję to tak, jakby on ciągle był z nami. Legendarny muzyk i kompozytor. Wybitny, bo zostawił po sobie wiele przebojów. Był muzykiem jeszcze z poprzedniej epoki. Posługiwał się piórem w taki sposób, który już dzisiaj wychodzi z użycia. Ja sam jestem z tamtej epoki i doceniam jego podejście do estetyki muzycznej. Był miłośnikiem tzw. białej muzyki. Jednym z jego ulubionych zespołów była ABBA. Niewielu ludzi o tym wie, ale on mówił, że to jest wzorzec dobrego smaku i dobrej europejskiej muzyki. Myślę o nim też jako o człowieku, który w pewnym okresie mojego życia był dla mnie takim starszym kolegą, wręcz o pierwiastku ojcowskim. Jest między nami tylko 9 lat różnicy: w pewnym okresie to jest dużo, ale potem te granice się zacierają. Romuald to człowiek o głębokim doświadczeniu, dużej wewnętrznej wiedzy i lider z opracowaną koncepcją na zespół.

Grzegorz Wilk (piosenkarz, autor tekstów)

- Nie kojarzę Romka jedynie jako kompozytora znanych hitów. To jest oczywista oczywistość. Ja go znałem z takiej rubasznej strony, jako osobę z ogromnym poczuciem humoru. Od razu widzę ten jego uśmieszek i słyszę jego komentarz do zaistniałej rzeczywistości. Nie jest to dla mnie postać marsowa, monumentalna, wprost przeciwnie: bardzo ciepła, przyjacielska, dowcipna i otwarta. Romek to był mistrz błyskotliwej riposty. Każde jego zdanie to był strzał w „dziesiątkę”. Zawsze miał swoją opinię na każdy temat i bardzo sprawnie posługiwał się słowem. Biorąc pod uwagę, że jest to bardzo ciężka „broń”, to nigdy nie omieszkał jej użyć, jeśli było trzeba.

Urszula (piosenkarka, autorka tekstów)

- Romuald Lipko był znakomitym muzykiem, kompozytorem i moim bardzo dobrym kolegą. Na pewno zawsze mogłam na nim polegać. Pomógł mi zaistnieć w świadomości wielu słuchaczy. Do dzisiaj ludzie słuchają wielkich przebojów, które napisał. Był taką moją bratnią duszą.

Był bardzo ciepłym człowiekiem

Piotr Bogutyn (lubelski gitarzysta, członek Budki Suflera)

- Poznałem go przy okazji nagrania jednej z jego kompozycji dla takiej młodej wokalistki, którą chciał wziąć pod swoje skrzydła. Przyszedłem do studia nagrań, on się przedstawił i powiedział, że mamy bardzo ładną rzecz do nagrania. To było dla mnie miłe wydarzenie, bo Romuald był wtedy osobą, którą ja znałem z płyt, które puszczał mi mój ojciec. Okazało się, że po dziesięciu sekundach był już moim kolegą. Potem zawsze coś dla niego robiłem, chociaż to nie była stała współpraca. Jeśli potrzebował nagrać gitarę, to zawsze dzwonił z tym do mnie. Często wyjeżdżaliśmy razem do Bielsko Białej, tam Piotr Kominek ma studio nagrań. Świetnie wspominam te wyjazdy.

Izabela Trojanowska (piosenkarka, aktorka)

- Romuald Lipko chodził do tego samego gimnazjum w Lublinie co mój mąż. Kiedy chciałam przearanżować piosenkę „Liczy się tylko czas”, to pomyślałam, że najlepiej nagram ją na rockowo u Romka z zespołem Budka Suflera. Pomógł mi w tym mój mąż Marek Trojanowski. Pojechaliśmy do Radia Lublin, gdzie mieli akurat próbę i tam rozmawialiśmy z nim. Spodobała mu się ta piosenka i zrobiliśmy jej wersję rockową. Potem zaproponował mi nagranie płyty długogrającej, która stała się moją najlepszą („Iza” z 1980 roku - przyp. aut.).

Wiktor Jachacz (szef redakcji muzycznej Radia Lublin)

- Pierwszy raz Budkę Suflera widziałem jeszcze w czasach, kiedy na perkusji grał Ryszard Siwiec. To było na początku lat 70. Pamiętam, że był taki koncert przed Zamkiem Lubelskim. Później chodziłem na koncerty Budki Suflera jeszcze w czasach, gdy Romek grał na gitarze basowej. Tak bliżej poznałem go na początku lat 90., kiedy rozpocząłem pracę w Radiu Lublin. Przychodził tutaj do nas i nagrywał płyty, więc bardzo często pojawiał się w radiu. Był bardzo ciepłym człowiekiem, takim stonowanym, nie wybuchowym.